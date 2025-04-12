كنيسة القديس جاورجيوس بحوش الأمراء تحيي سبت لعازر

ترأس راعي الأبرشية المتروبوليت أنطونيوس (الصّوري) صلاة السّحر وقدّاس سبت إقامة لعازر وعيد المركز الرعائي الأرثوذكسي في كنيسة القديس جاورجيوس بحوش الأمراء، وذلك صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025، وشاركه في الخدمة كاهنا الرعية المتقدّم في الكهنة الخوري ميخائيل (الخوري)، والأب سيرافيم (مخّول)، وقدس الأب سلوان (الخوري).

شكل الاحتفالات الكنسية

بعد القدّاس، تلا المشاركون زيّاحًا في أرجاء الكنيسة، حيث سار أطفال المركز الرعائي الأرثوذكسي حاملين الشموع، مرتّلين ومهلّلين في جو من الفرح والاستعداد لاستقبال يسوع المسيح.

واختتمت المناسبة بتبادل التهاني مع الأطفال، والتقاط صور تذكارية لهذه اللحظات المباركة.