محافظ الشرقية: التصدي لأي محاولة لاستغلال المواطنين بمواقف السيارات

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة وبمحطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية صباح أمس.

التصدي لمحاولات احتكار المواد البترولية

أكد محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ستتصدى لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على المواقف على مدار اليوم مع ضرورة الاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من وضع البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتعريفه بأماكن واضحة أمام الركاب لمنع استغلالهم، وكذلك المرور على مستودعات الغاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

رؤساء المراكز والمدن يتابعون المواقف ومحطات الوقود

توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والالتزام بالأسعار المعلنة، فضلاً عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين وكذلك المرور على مستودعات الغاز للتأكد من وزن أنبوبة الغاز والسعر المباع للمواطنين حفاظاً على حقوق المواطنين الاستهلاكية.

رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع المواقف الطارئة

أكد محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أي مواقف طارئة عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية ، مناشداً المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو زيادة في أسعار المواد البترولية داخل محطات الوقود أو زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم ، الاتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).