ولاية شمال دارفور: مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات الدعم السريع

السبت 12/أبريل/2025 - 02:50 م

أعلن وزير الصحة بولاية شمال دارفور في السودان، إبراهيم خاطر، يوم السبت، أن أكثر من 100 شخص قتلوا، بينهم تسعة من موظفي منظمة إغاثة دولية، إثر الهجمات التي شنتها ميليشيات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين.

هجوم ميليشيات الدعم السريع

كما أضاف، أن القوات نفسها شنت هجومًا جديدًا على المعسكر الواقع جنوب الفاشر.

وكانت ميليشيات الدعم السريع قد بدأت، منذ صباح يوم الجمعة، هجومًا بريًا واسع النطاق على مخيم زمزم، الذي يبعد 12 كيلومترًا جنوب غرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مستخدمةً مختلف أنواع الأسلحة.

توثيق لحظات تنفيذ إعدامات ميدانية للعشرات

ونشرت منصات موالية للقوات مقاطع فيديو تُظهر تنفيذ عناصرها لإعدامات ميدانية استهدفت العشرات من الأشخاص، بينهم أطفال وكبار سن، بالإضافة إلى إشعال النيران في منازل النازحين.

وقال المدير العام لوزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة في ولاية شمال دارفور، إبراهيم خاطر، إن الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في معسكر زمزم، وفقًا لتصريحاته لصحيفة "سودان تربيون".