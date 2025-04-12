وفد رسمي يستقبل بعثة مصر المشاركة في بطولة العالم تحت 23 للإسكواش بباكستان

أوفد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفداً رسمياً لاستقبال بعثة المنتخب المصري العائدة من باكستان، عقب مشاركتها الناجحة في بطولة العالم للإسكواش تحت 23 سنة.

نتائج منتخب مصر

حيث حققت اللاعبة فيروز أبو الخير المركز الأول سيدات، واللاعبين كريم الترك وإبراهيم القباني، على المركزين الثاني والثالث على التوالي في منافسات الرجال.

وزارة الرياضة تدعم الاتحادات

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في تقديم جميع أوجه الدعم للاتحادات الرياضية، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية.

مشيرًا إلى أن أبطال الإسكواش يمثلون نموذجًا يحتذى به في الإصرار والعزيمة والقدرة على التتويج العالمي.