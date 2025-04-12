استقرار وهدوء خلال تشغيل سيارات السرفيس بأسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، استقرار الحالة العامة والهدوء والتشغيل الطبيعى لسيارات السرفيس بمختلف المواقف داخل المراكز والمدن، والالتزام من السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها على كافة خطوط السير عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود أمس.

محافظ أسوان : استقرار الحالة العامة والهدوء والتشغيل الطبيعى لسيارات السيرفيس بالمواقف

مرور ميدانى من كافة الجهات المختصة للتأكيد على الالتزام بالتعريفة الجديدة

ووجه محافظ أسوان بالاستمرار على نفس المستوى من التكاتف بين الجهات المختصة من المرور والمواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمتابعة الميدانية اللحظية للاطمئنان على عدم وجود أى تجاوزات فى التعريفة الجديدة، مع القيام بإيقاف أى سيارات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة ، على أن يتكامل مع ذلك التفاعل اللحظى مع الشكاوى الواردة من المواطنين فى حالة عدم الالتزام ، وخاصة أنه تم اعتماد التعريفة بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للركاب والسائقين فى وقت واحد.

ووجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن لاستكمال تركيب اللوحات الإرشادية الكبيرة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف.

وكلف محافظ أسوان بأن يتوازى مع ذلك إلزام سائقى سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب لمنع استغلال المواطنين.

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