حبل سري معلق بشجرة.. التحقيقات تكشف سبب العثور على جثة طفلة ببولاق الدكرور

فتحت نيابة بولاق الدكرور التحقيقات في واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة معلقة من الحبل السري أعلى شجرة بمنطقة بولاق الدكرور، إذ طلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وكشف ملابساتها.

طفلة معلقة بالحبل السري في شجرة

وكشفت تحريات وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة بولاق الدكرور، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة معلقة بحبلها السري أعلى شجرة بدائرة القسم.

الشجرة تحل لغز طفلة بولاق

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة معلقة بحبلها السري أعلى الشجرة، ورجحت التحريات إلقائها من علو وبتقنين الفحص والتحري وسؤال الأهالي أفادوا بوجود فتاة حامل بشقة بالطابق العاشر بالعقار الملاصق للشجرة.

وبالعرض على النيابة العامة والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بما أسفرت عن تحريات المباحث أقرت بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسها 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجاري استكمال التحقيقات تجاهها.

حمل سفاح وهروب من الفضيحة

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمة وتدعى "زينب" 35 سنة، وبمناقشتها اعترفت بحملها سفاحا بالطفلة بعد عدة علاقات غير شرعية مع عدد من الأشخاص، وأفادت بهروبها من منزل أسرتها خوفا من الفضيحة وقامت باستئجار الشقة لحين الولادة، وبعد وضع الطفلة تخلصت منها بإلقائها من الطابق العاشر إلا أن حظها السيئ تعلقت الطفلة في الشجرة وكشفت جريمتها.

جرى نقل جثة الطفلة المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.