عقب تحريك أسعار الوقود.. رئيس بني مزار تتفقد انتظام العمل بمواقف سيارات بني صامت والناصرية

عقب تحريك أسعار الوقود، تفقدت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار عددا من المواقف للوقوف على انتظام العمل والالتزام بالأسعار المقررة.



التشديد على السائقين الالتزام بالتسعيرة الجديدة

شددت رئيس مركز ومدينة بنى مزار على ضرورة لصق تعريفة الركوب الجديدة على السيارات مع متابعة خطوط السير والتزام السائقين بالتعريفة المحددة، حيث تم تفقد موقف بنى صامت والناصرية والتشديد على السائقين الالتزام بالتسعيرة وخطوط السير المحددة.



غرامات مالية ضد المخالفين

وأكدت رئيس المركز على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير الغرامات المالية المقررة، والمرور المستمر للتأكد من انتظام العمل بمحطات الوقود والمواقف.