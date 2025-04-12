واشنطن بوست: وصول وفد أمريكي إلى عمان لإجراء جولة أولى من المحادثات بشأن برنامج إيران النووي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وفدًا أمريكيًا وصل عمان، اليوم السبت، لإجراء أول جولة من المحادثات بشأن برنامج إيران النووي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية التي حللتها وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" أن طائرة خاصة قادمة من مطار بولكوفو بمدينة سان بطرسبرج الروسية وصلت إلى عمان صباح اليوم السبت، عقب لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة في روسيا.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه لا يوجد اتفاق شامل مرجح على الفور ولكن مخاطر إجراء مفاوضات لا يمكن أن تكون أكبر بالنسبة لدولتين اقتربت فترة العداوة بينهما من نصف قرن.

وبحسب الصحيفة، وصف ترامب وويتكوف المحادثات بأنها ستكون "مباشرة"، وهدد ترامب مرارًا وتكرارًا بشن غارات جوية تستهدف برنامج إيران النووي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فيما حذر مسؤولون إيرانيون بشكل متزايد من أنهم قد يسعون وراء امتلاك سلاح نووي بمخزونهم من اليورانيوم المخصب للاقتراب من المستويات المطلوبة لتصنيع الأسلحة.

يذكر أن وفدًا إيرانيًا بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي وصل إلى مسقط، صباح اليوم، لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان.

