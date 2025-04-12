فضيتان لجامعة قناة السويس في دورة الشهيد الرفاعي للملاكمة

حققت جامعة قناة السويس إنجازا رياضيا جديدا ضمن مشاركتها الفاعلة في بطولة الجامعات والمعاهد العليا للملاكمة (دورة الشهيد الرفاعي ـ الدورة 52)، التي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل 2025، حيث توّج اثنان من طلابها بالميداليات الفضية في منافسات قوية جمعت طلاب الجامعات المصرية.

وأحرز الطالب عبدالله جهاد، بالفرقة الأولى بكلية التجارة، المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 48 كجم، فيما حصل الطالب عمر فؤاد، بالفرقة الأولى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 54 كجم، في أداء متميز عكس روح الإصرار والالتزام لدى طلاب الجامعة المشاركين في البطولة.

هذا وهنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن الجامعة تفخر دومًا بأبنائها الذين يمثلونها في المحافل الرياضية على مستوى الجامعات، مشددًا على أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة لتبني الجامعة لسياسات داعمة للأنشطة الطلابية والرياضية، سعيا لبناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي تجمع بين التميز الأكاديمي والتفوق الرياضي.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن اعتزازه بما حققه الطالبان، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار لتوفير بيئة مشجعة تتيح للطلاب المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس جهود إدارة رعاية الشباب في صقل مواهب الطلاب.

وأشاد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، بأداء اللاعبين وحرصهم على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة ليست فقط فرصة للتنافس، وإنما أيضًا لتعزيز الروح الرياضية والانتماء المؤسسي.

فيما أكد الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، أن الإنجازات المتتالية التي يحققها طلاب الجامعة في مختلف البطولات هي دليل على التخطيط المنهجي الذي تنتهجه الجامعة في دعم النشاط الرياضي، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا باكتشاف المواهب وتوفير الدعم الفني والبدني اللازم لها.

رافق اللاعبين خلال مشاركتهم في البطولة ـ تحت إشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ـ كابتن محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، والذي أشرف على إعدادهم ودعمهم الفني خلال المنافسات، في إطار حرص الجامعة على توفير الرعاية والدعم الكامل للطلاب الموهوبين رياضيا.