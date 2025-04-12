ندوة عن "الآلام والصلب ما بين الكلمة و الأيقونة" في المعهد الفني الأنطوني الدكوانة

نظم المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة ندوة حول الالام والصلب ما بين الكلمة والأيقونة وبعد النشيد الوطني وصلاة الصباح.

ورحب الأب شربل بوعبود بالحضور متمنيا للجميع أعياد مباركة ومجيدة.



أحداث الندوة

وتحدث بالندوة كل من الآباء، الأب الدكتور يوسف متى حول مشهدية الصلب حسب مخطوط ربولا وهو اقدم المخطوطات، كما تكلم الأب الدكتور نيقولا رياشي حولا الصلب في الطقس البيزنطي قراءة تأويلية لأيقونة صلب المسيح وفي النهاية كانت كلمة للاب شربل بوعبود حول الصلب حسب إنجيل القديس يوحنا.

الأسئلة حول الصلب

وفي الختام طرحت الأسئلة من قبل المشاركين في الندوة.