عمر مرموش يتعادل للسيتي في الشوط الأول أمام كريستال بالاس

انتهى الشوط الأول من المواجهة المثيرة بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي يقام على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بداية قوية لكريستال بالاس

فاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 8، سجله إيبيريشي إيزي بعد عرضية متقنة من السنغالي إسماعيلا سار، وضعها إيزي بسهولة داخل الشباك.

واصل كريستال بالاس الضغط، ليتمكن المدافع ريتشاردز من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 21 برأسية رائعة بعد خطأ دفاعي من مانشستر سيتي.

لم يتأخر رد مانشستر سيتي، حيث أحرز النجم البلجيكي كيفن دي بروين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 32 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى للمرمى.

عمر مرموش يعيد المباراة إلى نقطة البداية

وسرعان ما أدرك النجم المصري عمر مرموش التعادل لفريقه في الدقيقة 36، بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، ليختتم شوط أول مثير بتعادل الفريقين 2-2.