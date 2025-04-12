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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال دمر أكثر من 90% من البنى التحتية للمياه والصرف بالقطاع

غزة
غزة
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حذر المكتب الإعلامي في غزة، من كارثة بيئية؛ جراء استهداف الاحتلال المتواصل والمتعمد للبنى التحتية للمياه والكهرباء بالقطاع. 

وذكر المكتب - وفقا لقناة القاهرة الإخبارية - أن الاحتلال دمر أكثر من 90% من البنى التحتية للمياه والصرف بالقطاع، ما ينذر بوقوع كارثة صحية وبيئية في القطاع وقد تمتد إلى خارجه.

وشدد على أن قوات الاحتلال تعطل عمدا الخطوط التي تمد مدينة غزة والمحافظة الوسطى بالمياه كما استهدف خط الكهرباء المشغل لمحطة مياه دير البلح، مشيرا إلى أن حياة 800 ألف فلسطيني وسط القطاع في خطر جراء انقطاع المياه.
 

غزة المحافظة الوسطى البنى التحتية للمياه