إزالة فورية لحالتي تعدي بالبناء المخالف علي مساحة 130 مترًا بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون مع أى مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، وذلك فى إطار مواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدى لها ومواصلة الجهود للقضاء عليها من المهد.

رئيس مركز ومدينة أبو كبير يزيل التعديات

وتابع المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كيير بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بمنشأة رضوان ورئيس الوحدة المحلية بطوخ والقسم الهندسي الإزالة الفورية لـ2 حالة تعدٍ عبارة عن إزالة وفك شدة خشبيه لمنزل دور أول علوى على مساحة 100 متر بعزبة أبو عمر الصغيرة التابعة لقرية منشأة صدقي باسم المواطن م. ا. م، وكذلك إزالة حجرة على مساحة 30م بعزبة الشيخ سعيد التابعة للوحدة المحلية بطوخ وتم إيقاف الأعمال وإزالتهم بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.