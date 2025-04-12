جيش الاحتلال: اعتراض 3 صواريخ أطلقت من غزة دون إصابات

السبت 12/أبريل/2025 - 02:32 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض قواته الجوية ثلاثة مقذوفات تبين أنها عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية بعد إطلاقها من جنوب قطاع غزة يوم السبت.

اعتراض ثلاث مقذوفات

وذكر جيش الاحتلال في بيان له: "بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مفتوحة قرب قطاع غزة، قامت القوات الجوية باعتراض ثلاث مقذوفات تبين أنها عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية من جنوب غزة، ولم يُسجل وقوع أي إصابات".

وأضاف الاحتلال الإسرائيلي أن "التفاصيل لا تزال قيد المراجعة".

إطلاق مقذوفات من القبة الصاروخية

كانت مصادر محلية في قطاع غزة قد أفادت في وقت سابق بأن منظومة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق مقذوفات اعتراضية في أجواء جنوب شرقي مدينة خان يونس.

من ناحية أخرى ، أعلنت حركة حماس في بيان لها: "استهدفنا مستوطنة نير إسحاق (جنوب إسرائيل) باستخدام منظومة الصواريخ ’رجوم‘ قصيرة المدى عيار 114 ملم".