مدبولي يسأل عن موقف الوحدات السكنية بالعلمين الجديدة.. ووزير الإسكان: تسليم 6396 وحدة بالمرحلة الأولى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة العلمين الجديدة، موقف تسليم مختلف الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالمدينة، حيث سأل وزير الإسكان عن أعداد من تسلموا حتى الآن.

واستمع رئيس الوزراء، فى هذا السياق، إلى شرح مفصل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول معدلات تنفيذ المشروعات السكنية بمختلف مستوياتها، وموقف تسليم الوحدات لحاجزيها، بجانب استعراض خطط تشغيل مختلف المشروعات الخدمية، وموقف بيع المحال والوحدات التجارية.

تفاصيل مشروع الوحدات السكنية بالعلمين الجديدة

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية متعددة المستويات الجاري تنفيذها من خلال وزارة الإسكان، فإن المرحلة الأولى تتضمن 3 مناطق أبرج شاطئية متعددة الاستخدام؛ تضم 4 أبراج وكمبوند مزارين والحي اللاتيني وعمارات الداون تاون وسكن مصر والإسكان المتميز، باجمالي عدد وحدات 28975 وحدة سكنية، لافتاً إلى أنه تم بيع عدد 15295 وحدة، وتم الانتهاء من عدد 11320 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حتى الآن، وتم تسليم ومعاينة عدد 6396 وحدة سكنية منها للعملاء المخصصة لهم؛ كما من المستهدف تسليم باقي الوحدات المُباعة قبل 30 يونيو 2025.

وأضاف الوزير أن الوحدات السكنية متعددة المستويات الجاري تنفيذها من خلال وزارة الإسكان للمرحلة الثانية تتضمن 4 مناطق أبرج شاطئية متعددة الاستخدام، تضم 14 برجاً، و5 أبراج بمنطقة أبراج مارينا، وسكن لكل المصريين، و5 أبراج بمنطقة الداون تاون، ووحدات سكنية بالمدينة التراثية، وتضم جميعها حوالي 11616 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لعدد 3 أبراج شاطئية، وعدد 5 أبراج بالداون تاون، وجار استكمال أعمال التشطيبات، وكذلك جار تنفيذ أعمال الخرسانات والتشطيبات على التوازي لمشروع سكن لكل المصريين، كما تم البدء في تنفيذ عدد 6786 وحدة إسكان متوسط ضمن مشروع ديارنا لتلبية الطلبات الكبيرة على تملك هذه الوحدات بالمدينة.

خدمات للمواطنين بالعلمين الجديدة

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه تم اتمام وتشغيل المباني الخدمية اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين بمدينة العلمين الجديدة، والتى تضم 2 مسجد، وكنيسة، ومدرسة تعليم أساسي، وحضانة، وملعب خماسي، ومبني الشهر العقاري، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين الأهلية، وجار تنفيذ العديد من المباني الخدمية الأخرى وتشمل مركزا لطب الأسرة، ومدارس، وحضانات، وغيرها، مضيفاً أنه تم تشغيل عدد 65 وحدة تجارية بمشروع نورث سكوير مول، كما تم بيع عدد 110 وحدات تجارية أخرى بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وتسليم عدد 45 وحدة تجارية منها للعملاء، كما أن باقي الوحدات التجارية المًباعة جاهزة للتسليم الفوري.

وفيما يخص أعمال شبكات المرافق، فقد أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، أنه تم الانتهاء من مختلف الأعمال المتبقية من شبكات المرافق: كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وري، وصرف أمطار، ومحطات الصرف الصحي، ومحطات الكهرباء، وربطها بالمشروعات الجاري إتمامها وتشغيلها، وأصبحت تلك المشروعات جاهزة للتشغيل، مضيفا أنه تم إتمام الأعمال المتبقية من شبكات الطرق للمرحلة الأولى من المدينة، وجار إنهاء أعمال تنسيق الموقع بتلك الطرق، ومن المستهدف الانتهاء من مجمل الأعمال قبل يونيو 2025.

