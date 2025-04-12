أقباط الكويت يستعدون للزعف

تستعد كاتدرائية مارمرقس الرسول للأقباط الأرثوذكس في الكويت لتزيين كنيستهم بالسعف، احتفالًا بعيد السعف (أحد الشعانين) الذي يسبق عيد القيامة المجيد و يُعتبر هذا التقليد جزءًا من التحضيرات الروحية والطقسية التي يقوم بها خدام الكنيسة وأبناءها.



الاحتفالات السابقة

في السنوات السابقة، شهدت الكاتدرائية العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعكس روح المشاركة والاحتفال. على سبيل المثال، في عام 2017، تزينت الكاتدرائية بالأعلام المصرية والكويتية وصور البابا تواضروس الثاني، استعدادًا لزيارته التاريخية الأولى للكويت.

كما تم تشكيل لجنة إعلامية للتواصل مع الصحف والقنوات لتغطية الحدث، وقام فريق الشمامسة والكهنة بالتحضيرات اللازمة لاستقبال جموع الشعب القبطي.

تعزيز الروابط المجتمعية والروحية

تُظهر هذه التحضيرات والفعاليات التزام خدام كاتدرائية مارمرقس بتعزيز الروابط المجتمعية والروحية، وتقديم صورة مشرقة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الكويت.