الأب زكريا عيواص يقيم قداسًا إلهيًا بمناسبة "سبت لعازر"

في صباح هذا اليوم المبارك، 12 أبريل 2025، أقام الأب زكريا عيواص قداسًا إلهيًا بمناسبة “سبت لعازر” (إقامة لعازر من بين الأموات)، وذلك بحضور راعي الأبرشية، المطران مار نيقوديموس داود متي شرف، والشمامسة والشماسات، بالإضافة إلى جمع غفير من المؤمنين الذين شاركوا في هذا الاحتفال الروحي الهام.



كلمة الأب زكريا

وقد ألقى الأب زكريا عيواص كلمة تحدث فيها عن معجزة إقامة لعازر، موضحًا الدروس الروحية العميقة التي يمكن استخلاصها من هذا الحدث التاريخي، الذي يعكس قوة الإيمان وتأكيدًا للقيامة والحياة الأبدية، كما ركز في عظته على أهمية الإيمان في المسيح وضرورة التصالح مع الله والتمسك بالقيم الروحية في حياتنا اليومية.



مشاركة الشمامسة

وقد شارك في القداس عدد من الشمامسة والشماسات الذين أدوا الطقوس الكنسية بشكل دقيق ومؤثر، مما أضفى على الاحتفال جوًا من الخشوع والتأمل. وشهدت الكنيسة حضورًا كبيرًا من الشعب المؤمن الذين شاركوا في الصلاة والتضرع إلى الله في هذا اليوم المبارك.

ويعتبر “سبت لعازر” من الأعياد التي تسبق أسبوع الآلام ويذكر بقيامة يسوع المسيح لعازر من الموت، مما يعكس المعنى العميق للقوة الإلهية التي لا تعرف الحدود. وقد انتهى القداس بتوزيع البركات والصلوات على الحضور، داعيًا الجميع إلى التأمل في المعاني الروحية العميقة لهذا اليوم.