تداول 68 حاوية بضائع من خلال خط الرورو في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15662 طن شملت 7510 طن كلينكر و100 طن يوريا، و50 طن أسمنت، و8002 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15596 طن شملت 9953 طن حديد، و1111 طن قمح، و911 طن خشب زان، و1750 طن فلوسبار، و433 طن بضائع متنوعة، و4400 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1438 طن.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 269 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 230 حاوية مكافئة في حين بلغت الحاويات الترانزيت 4576 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129014 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52479 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3512 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ 33 حاوية فارغة ومملوءة ورأس تريلا و24 تريلا فارغة ومملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 433 طن، كما قامت بتحميل 35 حاوية وأتوبيس و23 تريلا ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح ليد سيارات وملابس وحقائب ومنسوجات بإجمالي وزن 926 طن متجهه إلى إيطاليا - هولندا – ألمانيا - إنجلترا- سلوفيكيا - الدنمارك – المجر – إسبانيا – السويد.