انطلاق أمسية "أذكرك من أرض الأردن" بكاتدرائية البشارة

نظمت جوقة روضات ومدارس بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أمس الأمسية الفصحية الرابعة، والتي أقيمت في كاتدرائية البشارة في منطقة العبدلي، وقد شهد الحفل حضورًا مميزًا من شخصيات دينية وثقافية وعامة، حيث قدمت الجوقة مجموعة من الأناشيد والترانيم الفصحية التي تجسد روح عيد القيامة المجيد، وسط أجواء روحية رائعة.

مراسم الاحتفالية

بدأت الأمسية بكلمة ترحيبية من راعي الحفل، حيث أكد على أهمية الاحتفال بعيد الفصح المجيد في تعزيز القيم الروحية والوحدة بين أبناء الكنيسة والمجتمع. ثم قدمت الجوقة أداءً موسيقيًا مميزًا تخللته لحظات من التأمل والصلوات التي أضفت على المكان جوًا من السكينة والتفكر.

تفاعل الحضور بشكل إيجابي مع العروض الفنية التي تم تقديمها، معبرين عن إعجابهم بالمهارات الصوتية للجوقة وبالروحانية التي عبرت عنها الترانيم. كما تم تكريم مجموعة من المعلمين والمربين الذين أسهموا في تطوير الأنشطة الموسيقية والروحية في مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس.

وفي الختام، عبّر الحضور عن تقديرهم الكبير لهذا الحدث المميز، الذي يعدّ خطوة مهمة في تعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة وإبراز دور الكنيسة في نشر الثقافة الروحية والفنية.