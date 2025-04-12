شكاوى تعريفة أجرة المواصلات في الإسكندرية

اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية من عدم التزام بعض سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة، حيث يقوم بعض السائقين بتجزئة خط السير وقطع المسافة إلى أجزاء قصيرة لتحصيل أجرة أعلى من الركاب.

وطالب المواطنون بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة، وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين، فضلًا عن توفير آليات فعالة وسريعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، لضمان انضباط المنظومة وتحقيق العدالة بين الركاب والسائقين.

وخصصت محافظة الإسكندرية غرفة العمليات الرئيسة لمركز السيطرة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة (114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 423413).

شكاوى تعريفة أجرة الركوب في الإسكندرية

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على استمرار الرقابة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وجاء ذلك بعدما أن اعتمدت محافظة الإسكندرية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، بناء على ما تم عرضه من قبل مشروع محطات الركاب والانتظار، ووفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول، بعد تحريك أسعار بعض المنتجات.



وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.