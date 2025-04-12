تدشين أيقونة الختن في قداس سبت لعازر بكنيسة الأنبا أرسانيوس بطرة

دشن الأسقف الأنبا رافائيل أيقونة الختن خلال قداس سبت لعازر الذي أقيم في كنيسة الأنبا أرسانيوس الواقعه في كوتسيكا شرق طره ووُصف الحدث بأنه لحظة روحية هامة تجمع بين الإيمان العميق والعراقة الكنسية.

كلمة القداس

بدأ القداس بكلمات من الأنبا رافائيل الذي ألقى كلمة توجيهية عن أهمية الروحانية العميقة في حياة المؤمنين، مشيراً إلى معاني الموت والقيامة في سبت لعازر، والربط بين هذا الاحتفال الروحي وتدشين أيقونة الختن.



أهمية الأيقونة

وقد ألقى الأنبا رافائيل الضوء على أهمية الأيقونة باعتبارها رمزًا روحيًا يساعد المؤمنين على التأمل في المعنى العميق للختن، من خلال تحديد العلاقة الخاصة بين الله وأبناءه، وبذلك تكون الأيقونة محط احترام وتأمل ديني لكافة الحاضرين.

التدشين

واستكمل الأنبا رافائيل التدشين بطريقة لائقة، حيث ألقى الصلوات الخاصة بتقديس الأيقونة، ثم تم عرضها أمام الشعب الذي شارك في الحدث بتواضع وخشوع.

وقد شارك في القداس العديد من الكهنة والشعب المؤمن، الذين امتلأت قلوبهم بالفرح والسكينة أثناء الصلاة وحضور هذا الحدث المبارك، الذي يعكس روح المحبة والتجديد الروحي في الكنيسة.

ويعتبر هذا الحدث جزءًا من سلسلة من الفعاليات الروحية التي تنظمها الكنيسة في فترة الصوم الكبير، والتي تهدف إلى تعزيز الحياة الروحية وتقوية الإيمان بين المؤمنين.

ختامًا، تعكس هذه المناسبة الجو الروحي الخاص بكنيسة الأنبا أرسانيوس، الذي يمثل محبة الكنيسة العميقة لشعبها وتفانيها في نشر الإيمان وتعميق التواصل الروحي بين المؤمنين.