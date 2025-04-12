Chat GPT التطبيق الأكثر تنزيلًا حول العالم أوائل شهر أبريل 2025

ارتفعت عمليات تثبيت شات جي بي تي بمعدل 28% من فبراير إلى مارس لتصل إلى 46 مليون عملية تنزيل جديدة في مارس، وفقا لما ذكرته شركة App figures، المتخصصة في تحليلات التطبيقات.

تطبيق Chat GPT وصل المركز الأول

احتل التطبيق مرتبة أعلى من إنستجرام، الذي تراجع إلى المركز الثاني، ويليه تيك توك في المركز الثالث، ويرجع ذلك أن تطبيق Chat GPT في زيادة عمليات التثبيت، حيث شهد بعض التحديثات الملحوظة في مارس، بما في ذلك أول تحديث رئيسي لقدراته على توليد الصور منذ أكثر من عام.

مما أدي الى نطاق أوسع لتطبيق Chat GPT في أواخر مارس وأوائل أبريل، حيث اكتشف المستخدمون إمكانية إنشاء صور وميمات بأسلوب استوديو جيبلي، استوديو الرسوم المتحركة الياباني الذي أنتج أفلام مثل "جاري توتورو" و"المخطوفة".

وأزالت Open AI بعض الضمانات المتعلقة بسياسات تعديل محتوى الصور في مارس، وحدثت ميزة الصوت بالذكاء الاصطناعي في شات جي بي تي .

تثبيت" شات جي بي تي" هى الأكثر تنزيلا

وأضافت Appfigures إلى أن عملية تثبيت شات جي بي تي قد تطورت بنسبة سنوية وصلت 148% مقارنة بأوائل الربع الأول من عام 2021 بالربع الأول من عام 2025.

ومع ذلك، تتوقع الشركة بأن الميزات الحديثة لم تكن هى الأساس اتجاه نمو هذا الشهر لتطبيق الدردشة الشهير .

وبسبب شهرة Chat GPT، يصعب على روبوتات الدردشة المتنوعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الظهور والتحديث . وهذا بسبب ضعف أداء Claude من Anthropic في هذا الجانب مقارنة بـشات جي بي تي . وهذا هو سبب قدرة Grok على التميز على منافسي chat GPT الآخرين .

وصولا بالمراكز الأولى واستكمالا لتطبيقات اجتماعية أخرى ، تفوق فيسبوك وواتساب عن باقى التطبيقات الأخرى، ويأتي من بعده تطبيقات أخرى مثل كاب كت وتيليجرام وسناب شات وثريدز من ميتا المراكز العشرة الأولى، في المجمل، تم تنزيل أفضل 10 تطبيقات 339 مليون مرة في مارس، وهو رقم أعلى من 299 مليون مرة في فبراير.