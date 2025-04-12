رحلة إبراهيم شيكا مع سرطان المستقيم.. صمود وإصرار حتى النهاية| فيديو

توفي صباح السبت إبراهيم شيكا، نجم الزمالك الأسبق، عن عمرٍ ناهز 29 عاماً، بعد صراعٍ طويل مع مرض سرطان المستقيم، مخلفاً حزناً واسعاً في الوسط الرياضي المصري.

مسيرة اللاعب

بدأ شيكا مسيرته الكروية في قطاع ناشئي الزمالك كلاعب ظهير أيسر، ولُقّب بـ«شيكا» لتشابه أسلوبه مع محمود شيكابالا. وفي التاسعة عشرة من عمره انتقل إلى المقاولون العرب، قبل أن ينضم لاحقاً إلى طلائع الجيش، إلا أن فاجعة وفاة والدته دفعته للتوقف عن اللعب لفترة من الحزن.

عاد بعدها إلى الملاعب مع أندية الدرجة الثانية والثالثة، لكن الإصابة بسرطان المستقيم أجبرته على اعتزال الكرة نهائياً. وتدهورت حالته الصحية سريعاً، حتى اضطر لاستخدام كرسي متحرك وفقد وزناً كبيراً، رغم خضوعه لعلاجاتٍ مكثفة.

معركته مع المرض

خلال معركته مع المرض، نفى شيكا عبر صفحته على فيسبوك أنباء وفاته المتداولة، معبراً بسخرية: «مستعجلين ليه على وفاتي، كدا كدا هموت». وتلقى دعماً مادياً من الفنان تامر حسني الذي تكفل بعلاجه، كما تواصل معه محمد رمضان في برنامج «مدفع رمضان» معبراً عن تضامنه ووعده بزيارته قائلاً: «هجيلك النهارده وكله هيعدي إن شاء الله».

ورغم صمت أعراض المرض في مراحله المبكرة، وثّق شيكا رحلة معاناته وتغير ملامحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولاً الحفاظ على التفاؤل والرد على متابعيه بعبارة «ربنا معاك»، ولكن تفاقم الحالة حال دون استمراره في الصراع، لينهي حياته رحلة كفاحٍ قصيرة ومؤثرة في الملاعب وخارجها.