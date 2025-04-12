دير مار أنطونيوس قزحيا يستعد للاحتفال بأحد الشعانين

يستعد دير مار أنطونيوس قزحيا، الواقع في قلب جبل لبنان، للاحتفال بعيد أحد الشعانين غدا ، الذي يكتسب أهمية كبيرة في التقويم الكنسي لدى الطائفة المارونية.

فهذا الدير التاريخي، الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت، يعد واحداً من أهم المعالم الروحية والثقافية في المنطقة، حيث يتوافد الزوار والمؤمنون من مختلف الأماكن للاحتفال بهذا العيد المبارك.



التحضيرات الروحية والطقسية

بدأت التحضيرات منذ عدة أيام من خلال تزيين الكنيسة بالزهور والأغصان، في تقليد يرمز إلى دخول المسيح إلى أورشليم. وتُقام التحضيرات الطقسية بمشاركة الرهبان والكهنة، الذين يحرصون على تأدية الصلوات والترانيم التي تليق بهذه المناسبة الجليلة.

كما أن هناك اهتماماً خاصاً بإعداد الصليب المقدس الذي سيتم رفعه خلال الطقوس الدينية، في إشارة إلى قدسية هذا اليوم في مسار الفداء.

وفي إطار الاستعدادات الروحية، أكد الأب يوسف، رئيس الدير، في تصريحات له، أن “أحد الشعانين يمثل بداية أسبوع الآلام، وهو وقت للتوبة والصلاة والتفكر في المعنى العميق لتضحية المسيح”. كما أضاف أن الاحتفالات ستتضمن قداساً احتفالياً بحضور عدد من المؤمنين، حيث سيتم تلاوة الإنجيل المقدس ورفع الصلوات التي تذكر بدخول يسوع المسيح إلى أورشليم.



الأنشطة الاحتفالية والعروض

من جانب آخر، يعتزم الدير تنظيم العديد من الأنشطة الاحتفالية التي تشمل مسيرات الشعانين التقليدية في أرجاء الدير.

سيقوم الأطفال والشباب بحمل الأكاليل والأغصان والورود، في مشهد يعكس فرحة المؤمنين بقدوم المسيح. وستتم الدعوة للمجتمع المحلي للحضور والمشاركة في هذه الاحتفالات التي ستقام في جو من الروحانية والبهجة.



الاهتمام بالجوانب اللوجستية

نظرًا للإقبال الكبير المتوقع على دير مار أنطونيوس قزحيا في هذا اليوم، فقد تم اتخاذ عدة تدابير لوجستية لضمان سلاسة الاحتفالات. وتشمل هذه التدابير زيادة أعداد أفراد الأمن وتنظيم حركة السير في المنطقة المحيطة بالدير. كما سيتم توفير خدمات للمصلين والزوار، بما في ذلك توجيههم إلى أماكن وقوف السيارات وتوفير قاعات خاصة لتقديم الوجبات الخفيفة للمشاركين.

يُنتظر أن يكون احتفال دير مار أنطونيوس قزحيا بأحد الشعانين حدثاً مميزاً يساهم في تعزيز الروحانية والتواصل بين أبناء المجتمع المحلي والزوّار. من خلال هذه التحضيرات الاحتفالية، يظهر الدير مجددًا التزامه العميق بالحفاظ على التقاليد المسيحية المارونية، ويُبرز دوره الكبير كمركز روحي وثقافي في لبنان.