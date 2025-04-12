بأكثر من 300 جنيه.. سعر الذهب في مصر يرتفع 7% خلال أسبوع

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد ليستمر الدعم المقدم إليه من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية، بالإضافة إلى تداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية.

وكشف تحليل جولد بيليون، أن الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفع في مصر بمقدار 310 جنيهات بنسبة ارتفاع 7% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4690 جنيها للجرام وهو أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 4380 جنيها للجرام.

الارتفاع الكبير الذي يشهده الذهب المحلي حالياً يأتي بدعم رئيسي من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستويات تاريخي جديدة مما ساهم في ارتفاع تسعير الذهب المحلي.



سعر الدولار مقابل الجنيه

ويبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية بالرغم من تراجعه بشكل تدريجي خلال جلسة الأمس، ولكن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي قد عوض تراجع سعر صرف الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي في مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 9.4% على المستوى السنوي بالمقارنة مع تسجيله 10% في شهر فبراير، حيث يعد هذا هو أقل مستوى للتضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب منذ فبراير من عام 2022.

بينما قد ارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر على المستوى السنوي خلال شهر مارس بنسبة 13.6% بأعلى من قراءة شهر فبراير عند 12.8% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول ارتفاع في التضخم في مصر منذ أكتوبر الماضي.

هذا وقد تراجع العجز في الميزان التجاري في مصر بشكل طفيف في يناير الماضي ليصبح بمقدار 3.42 مليار دولار بعد أن كان عند 3.44 مليار دولار في يناير من عام 2024 منخفضا بنسبة 0.58% فقط وفقا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.

الذهب العالمي

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ليسجل مستوى قياسي جديد في ظل استمرار الطلب في التزايد على الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات في الأسواق العالمية التي تسببت فيها تعريفات ترامب التجارية وأدت إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس من عام 2023، ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3245 دولارا للأونصة ويغلق جلسة الأسبوع عند 3237 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3030 دولارا للأونصة.

استمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع بدعم من تسجيل الذهب العالمي المستويات التاريخية بشكل يومي، بالإضافة إلى بقاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليتخطى المستوى النفسي 3200 دولار للأونصة ليستقر فوق هذا المستوى ويغلق تداولات الأسبوع فوقه بعد أن تمكن من تسجيل قمة سعرية جديدة عند 3245 دولارا للأونصة، وتظل هناك إمكانية لمزيد من الصعود في سعر الذهب الذي لم يظهر علامة على الدخول في تصحيح سلبي مؤقت حتى الآن.