المطران إياد الطوال يزور كاريتاس الأردن

قام النائب البطريركي للاتين في الأردن، المطران إياد الطوال، ويرافقه الأب عماد علامات، الأمين العام للنيابة البطريركية اللاتينية، بزيارة إلى مبنى الإدارة العامة لكاريتاس الأردن في جبل عمّان.

استعراض عمل كاريتاس الأردن

حيث كان في استقباله المدير العام السيد وائل سليمان، إلى جانب الفريق الإداري ومنسّقي المشاريع والقطاعات العاملة في كاريتاس.

واستمع خلال الزيارة إلى عرض موجز حول عمل كاريتاس الأردن، لا سيما خلال السنوات العشر الماضية، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في حجم ونوع الخدمات الإنسانية والاجتماعية المقدمة في مختلف أنحاء المملكة.

تفاصيل اللقاء

كما تضمن اللقاء شرحاً مفصلاً عن كل قطاع من قطاعات كاريتاس، وأبرز الأنشطة والمبادرات التي يتم تنفيذها لخدمة الفئات الأكثر حاجة.

وقد أثنى المطران الطوال على الجهود المبذولة من قبل كاريتاس الأردن في خدمة الإنسان، مؤكداً أهمية الاستمرار في هذه الرسالة النبيلة التي تعبّر عن قيم الإنجيل في محبة القريب ومساعدة المحتاج.