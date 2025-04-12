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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء ينعى طبيب قلب توفي خلال عمله بمستشفى العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء ينعى طبيب قلب توفي أثناء عمله بمستشفي العري
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نعى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، الدكتور علي صلاح، استشاري أمراض القلب في معهد القلب بإمبابة، والذي وافته المنية أثناء عمله في مستشفى العريش العام.

وتقدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجميع العاملين في قطاع الصحة بشمال سيناء وفي معهد القلب بإمبابة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان الطبيب قد توفى نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب، عقب قيامه بإجراء قسطرة قلبية لمريض في وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام، عقب وصوله للمستشفى ضمن برتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بالمحافظة ومعهد القلب.

اللواء دكتور خالد شمال سيناء سيناء