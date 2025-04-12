محامي المتهم بهتك عرض طفلة العاشر: موكلي يُعامل معاملة الأطفال

شهدت محكمة جنايات الزقازيق قيام دفاع المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان تقديم شهادة طبية من اللجان الطبية في مستشفى عين الشمس تفيد بأن المتهم يعامل معاملة الأطفال.

وطلب الدفاع من هيئة محكمة جنايات الزقازيق، عرض المتهم على لجنة ثلاثية من الطب النفسي من مستشفى العباسية، وبراءة المتهم وإيداعه بمستشفى نفسي لاستكمال علاجه.

كما شهدت محكمة جنايات الزقازيق مرافعة قوية من النيابة العامة في قضية اتهام عاطل بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بمنطقة سوق ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان حيث سرد ممثل النيابة العامة تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن والدة الطفلة اصطحبت صغيرتها معها إلى السوق وكانت الصغيرة تلهو بجوارها وفي ذات الحين كان هناك ذئب بشري يبحث عن فريسته لقضاء شهوته.

وأضافت النيابة العامة في مرافعتها، أن المجني عليها دخلت دورة المياه لقضاء حاجتها فبصرها المتهم ودلف خلفها وغلق الأبواب مهددا إياها بقوله "لو اتكلمتي هادبحك" مستغلا صغر سنها ذاك الملاك الذي لا يعرف للذنب طريق، فهي لأول مرة ترى الشيطان من وجه البشر، وأقول لها اليوم "يا روناء لا تخافي ولا تحزني اليوم جاء القصاص".

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم تعدى على المجني عليها لمدة تقارب 10 دقائق وسط حالة من الألم ضاربا بهذة الألم عرض الحائط حتى أخرج المتهم شهوته وباتت الدماء تسيل منها وألبسها المتهم ملابسها وتركها، وشهدتها سيدتين وعادت الطفلة إلى والدتها تقص عليها ما حدث وسط ذهول من والدتها والتي لم تترك نجلتها في المنزل وحدها خوفا عليها وتم إخبار الشرطة وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

وكانت أولى جلسات جلسات محاكمة المتهم "خيري ص" 34 سنة والمتهم بالتعدي على طفلة داخل دورة مياه سوق ابني بيتك بالعاشر من رمضان بدأت بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود.

وكانت "بثينة غنيم" محامية الطفلة ضحية محاولة التعدي عليها داخل حمام مسجد بمدينة العاشر من رمضان أكدت أن محكمة استئناف المنصورة، حددت جلسة 12 أبريل لبدء محاكمة المتهـم خيري ص "34 سنة عاطل"، بتهمة التعـدي على طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.