تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 12 - 4 - 2025

السبت 12/أبريل/2025 - 01:34 م

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت 12 - 4-2025، وذلك داخل سوق العبور للجملة، على الرغم من إعلان الحكومة مؤخرًا عن تحريك أسعار المواد البترولية، وهو ما كان يُتوقع أن يؤثر على تكلفة النقل وبالتالي على أسعار الأسماك، لكن السوق حافظ على توازنه النسبي حتى الآن.

أسعار الأسماك

سجل السمك البلطي نمرة 1 سعرًا قدره 80 جنيهًا للكيلو.

سعر البلطي نمرة 2 سجل 75 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر البلطي الأسواني 70 جنيهًا.

الفيليه البلطي وصل إلى 250 جنيهًا للكيلو.

سجل القشر البياض 300 جنيه.

سجل القشر البياض البلدي 200 جنيه.

بلغ سعر القشر البياض الخليجي 110 جنيهات.

استقرت أنواع السمك النهري مثل الشيلان والقراميط عند 70 جنيهًا للكيلو.

أما فئة الأسماك المتميزة، فسجل كيلو السمك الثعابين 550 جنيهًا، وهو من أعلى الأنواع سعرًا.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 140 جنيهًا، والمكرونة السويسي 150 جنيهًا، والبرانيس الإسكندراني أيضًا 150 جنيهًا.

أما المكرونة المجمدة فقد جاءت بسعر أقل وبلغت 60 جنيهًا للكيلو.

الأنواع البحرية الفاخرة

وفيما يخص الأنواع البحرية الفاخرة سجل كيلو سمك موسى 350 جنيهًا، بينما وصل سعر السبيط والكاليماري والسابيا إلى نفس المستوى وهو 350 جنيهًا للكيلو، أما القرش البحري فقد سجل 150 جنيهًا، وسجل الحدادي 40 جنيهًا، فيما بلغت الكابوريا 165 جنيهًا للكيلو.

بالنسبة لأسماك المرجان، سجل المرجان نمرة 1 سعر 300 جنيه، في حين بلغ المرجان نمرة 2 نحو 160 جنيهًا، وسجل المرجان المجمد 60 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البربون بين 320 جنيهًا لنمرة 1 و170 جنيهًا لنمرة 2، أما البربون المجمد فوصل إلى 60 جنيهًا فقط.

أما الجمبري، فقد تراوحت أسعاره حسب الحجم والنوع، حيث بلغ الجمبري الجامبو 700 جنيه للكيلو، بينما سجل الجمبري نمرة 1 سعر 570 جنيهًا، ونمرة 2 بلغ 500 جنيه، أما الجمبري المجمد فقد سجل 475 جنيهًا، بينما الجمبري نمرة 3 وصل إلى 320 جنيهًا.

وفي ذات السياق، سجل سعر كيلو سمك الدنيس 260 جنيهًا، بينما بلغ سعر البوري نمرة 1 نحو 195 جنيهًا، والبوري نمرة 2 وصل إلى 130 جنيهًا للكيلو.

ورغم تحريك أسعار الوقود، إلا أن ثبات الأسعار يعكس توازنًا نسبيًا في العرض والطلب داخل السوق، لكنه مرشح للتغير في أي وقت حسب تقلبات السوق وحركة الصيد والتوريد.