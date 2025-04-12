التعريفة الجديدة.. سكرتير بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمواقف السيارات

أجرى السكرتير العام المساعد لبني سويف اللواء سامي علام، جولة ميدانية بمركزي بني سويف وببا تفقد خلالها العمل بمواقف سيارات الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنتها المحافظة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المواد البترولية، وذلك في حضور: العقيد محمد جنيدي مدير المرور، علي يوسف ومحمد بكري رؤساء مركزي بني سويف وببا ، المقدم مصطفى أبوطالب رئيس مباحث المرور، طارق حسن مدير مشروع المواقف

وخلال زيارته لمواقف السيارات بمنطقة محيي الدين وموقف النجدة بالعبور بمدينة بني سويف العاصمة ، حرص السكرتير العام المساعد على لقاء عدد من الركاب، واطمأن على مدى الالتزام بتحصيل التعريفة المقررة، وتبادل الحوار مع بعض السائقين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي اعتمدتها المحافظة، ورُوعي فيها مجموعة من المعايير والأبعاد منها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير تحقيقًا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين.

كما شملت الجولة تفقد موقف السيارات بمدينة ببا ، للوقوف على انتظام وسير العمل بالموقف ، والتقى عددا من المواطنين والسائقين ، للتأكد من الالتزام بالأجرة المقررة ، وعدم تحصيل مبالغ أزيد منها التعريفة ،ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة علي زجاج السيارات، وتعليق بانرات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج المواقف

وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لكافة مسؤولى الأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت عن زيادة في أسعار بعض المنتجات البترولية بداية من "صباح أمس الجمعة" (19 جنيهًا للتر بنزين 95//17.25 جنيهًا للتر بنزين 92//15.75 جنيهًا للتر بنزين 80//15.5 جنيهًا للتر السولار).