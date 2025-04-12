إجراءات صارمة ضد السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب الجديدة بالبحر الأحمر

أعلن محافظ البحر الأحمر، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي عن تحريك أسعار الوقود.

وأكد المحافظ أن المخالفين سيُعاقبون بسحب رخص القيادة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من أي استغلال وضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية التي جرى تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المحافظ: لجان ميدانية لمتابعة تنفيذ التعليمات ورصد أي تجاوزات

وأوضح المحافظ، أن هناك لجان ميدانية تابعة للمحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن ومباحث المرور، ستتابع تنفيذ هذه التعليمات، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات فورًا، مشيرًا إلى أن الالتزام هو مسئولية مجتمعية وتصب في صالح الجميع.

كما شدد على ضرورة التزام السائقين بتعليق لافتات بالتعريفة الجديدة داخل المركبات، وإبرازها بشكل واضح للمواطنين، تفاديًا لأي لبس أو مشادات.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين وحقوق الركاب، مؤكداً أن أي تلاعب أو تجاوز سيُقابل بشكل حازم.