وسط غياب الفنانين.. تشييع جثمان زوج الفنانة عارفة عبد الرسول

شيع جثمان المخرج المسرحى مصطفى درويش، زوج الفنانة عارفة عبد الرسول، اليوم السبت، من مسجد المواساة بالإسكندرية إلى مثواه الأخير، وشهدت الجنازة انهيار الفنانة عارفة عبد الرسول خلال تشيع الجثمان عقب صلاة الجنازة.

تشييع جثمان زوج عارفة عبد الرسول

سيطرت حالة من الحزن الشديد على الفنانة عارفة عبد الرسول وأسرتها عقب تشييع جثمان زوجها الراحل، حيث حضر الجنازة عدد من أفراد العائلة والأصدقاء لتقديم واجب العزاء ومساندة أسرته، وسط غياب الفنانين.

وأعلن أمس نجل الراحل مصطفى درويش، أمس الجمعة عن موعد وتفاصيل إقامة جنازة والده الراحل، اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد المواساة وسط محافظة الإسكندرية، ويدفن بمقابر العائلة بمدافن المنارة.

عارفة عبد الرسول تودع زوجها بكلمات مؤثرة

وشاركت الفنانة عارفة عبد الرسول خبر وفاة زوجها عبر منشور لها على حسابها الشخصي على موقع فيس بوك كتبت فيه: "رحل رفيق العمر... مصطفى درويش".

وجاء خبر الوفاة بعد إعلانها خلال شهر رمضان عن إصابة زوجها بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليتم نقله إلى غرفة العناية المركزة يوم وقفة عيد الفطر، لتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وكتبت عارفة عبد الرسول قائلة: "من نص رمضان وأنا وجوزى راقدين بدور البرد الملعون وفي يوم الوقفة جوزى دخل عناية مركزة والعيد باظ على الأحفاد اللى اتحبسوا فى البيت".