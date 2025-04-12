ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد، وفدًا، اليوم السبت، لزيارة نادي قضاة بورسعيد، لمناقشة سبل التعاون في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع وتساهم في التوعية والتثقيف.

مطران بورسعيد يترأس وفدًا لزيارة نادي القضاة - صور

وأعرب الأنبا تادرس عن سعادته وتقديره بزيارة نادي قضاه بورسعيد وحسن الاستقبال، والتي تأتي في ضوء الزيارات المتبادلة بين نادي قضاة بورسعيد ومطرانية بورسعيد، تأكيدًا على ترابط المجتمع المصري وتلاحمه.

ومن جانبه، رحب المستشار محمد مرشد، رئيس النادي، بتلك الزيارة التي وصفها بـ الكريمة التي تأتي معبره عن روح الانتماء والأخوة التى تجمع طوائف المجتمع في نسيج واحد.

ضم وفد مطرانية بورسعيد كلا من: القمص بولا سعد، وكيل المطرانية، والقس بيمن صابر، مسؤول العلاقات العامة بالمطرانية، والقس يعقوب، سكرتير الأنبا تادرس، وكلا من: سامي بشارة والدكتور مجدي، وكان في استقبالهم المستشار محمد مرشد، رئيس نادي قضاة بورسعيد، والمستشار عبدالله عبد العزيز، والمستشار محمد الصواف، منسق الزيارة، والمستشار عمرو أبو مسلم، والمستشار أحمد مرشد.



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