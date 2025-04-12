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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا في مختلف القطاعات

السيسي ونظيره الإندونيسي
السيسي ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.

 

عزف النشيد الوطني للبلدين

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين، فضلا عن استعراض حرس الشرف.

وأكد يوسف بيرمانا نائب رئيس المراسم والصحافة والإعلام بأمانة الرئيس الإندونيسي، أن الرئيسان سيوقعان الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الإندونيسية المصرية في مختلف القطاعات.

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