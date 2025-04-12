أسعار الدواجن البيضاء اليوم 12 - 4 - 2025

السبت 12/أبريل/2025 - 01:16 م

استقرت أسعار الدواجن البيضاء، عند 79 جنيهًا للكيلو أما سعر كيلو الفراخ الحمراء حافظ على ثبات سعره عند مستوى يتراوح بين 85 و86 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

فيما شهدت أسعار الكتاكيت تنوعًا بحسب النوع: فقد استقر سعر الكتكوت الأبيض (للقطعان) عند نحو 30 جنيهًا للشراء و30.5 جنيهًا للبيع مع مؤشر هابط طفيف، بينما حافظ كتكوت ساسو وكتكوت ساسو بيور على ثبات سعري بين 13 و14 جنيهًا، في حين تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 و10 جنيهات، وسجل كتكوت الجيل الثاني بين 11 و12 جنيهًا.

على صعيد البيض، سجلت أسعار البيض الأبيض ما بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة، فيما بلغ سعر البيض الأحمر بين 140 و144 جنيهًا، بينما استقر سعر كرتونة البيض البلدي عند مستوى يتراوح بين 109 و110 جنيهات.

وفي قطاع البط، وصل سعر البط “المسكوفى” بعمر يوم واحد إلى نحو 42–43 جنيهًا للكتكوت، بينما استقر سعر البط الفرنسي عند 19–20 جنيهًا.