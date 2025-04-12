بعد نجاحه في الموسم الرمضاني.. كريم فهمي ينافس دراميًا من جديد

حقق الفنان كريم نجاحا كبيرا من خلال شخصية فارس أبو العزم ضمن فعاليات مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي شارك في السباق الرمضاني المنقضي.

مسلسل ٢٢٠ يوم

ينتظر عرض مسلسل"٢٢٠ يوم"، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالعمل، والذي بدأ التصوير منذ فترة طويلة، وترددت الأقاويل عن احتمالية مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، وهو ما لم يحدث.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة كريم فهمي، على الطيب، صبا مبارك، عايدة رياض، بسنت أبو باشا، تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل.

مشاركة في الموسم الرمضاني

شارك الفنان كريم فهمي في الموسم الرمضاني بمسلسل «وتقابل حبيب»، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وتصدر الكثير من الاستفتاءات الجماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبدالله، أنوشكا، بسنت شوقي، رشوان توفيق، والإخراج محمد الخبيري.