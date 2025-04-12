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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد نجاحه في الموسم الرمضاني.. كريم فهمي ينافس دراميًا من جديد

كريم فهمى
كريم فهمى
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حقق الفنان كريم نجاحا كبيرا من خلال شخصية فارس أبو العزم ضمن فعاليات مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي شارك في السباق الرمضاني المنقضي.

مسلسل ٢٢٠ يوم

ينتظر عرض   مسلسل"٢٢٠ يوم"، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالعمل، والذي بدأ التصوير منذ فترة طويلة، وترددت الأقاويل عن احتمالية مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، وهو ما لم يحدث.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة كريم فهمي، على الطيب، صبا مبارك، عايدة رياض، بسنت أبو باشا، تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل.

مشاركة في الموسم الرمضاني

شارك الفنان كريم فهمي في الموسم الرمضاني بمسلسل «وتقابل حبيب»، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وتصدر الكثير من الاستفتاءات الجماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبدالله، أنوشكا، بسنت شوقي، رشوان توفيق، والإخراج محمد الخبيري.

كريم فهمي الفنان كريم فهمي الموسم الرمضانى وتقابل حبيب ٢٢٠ يوم