بالفيديو.. قصف إسرائيلي عنيف واستشهاد مدنيين في حي الشجاعية بقطاع غزة

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" يوسف أبو كويك من مدينة غزة، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي مستمر على القطاع، مشيرًا إلى استشهاد مواطنَين قبل قليل نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منطقة سوق الجمعة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في هذا الحي منذ فجر اليوم إلى أربعة.

وقال يوسف إن الاحتلال كان قد قصف منزلًا في شارع النخيل بمنطقة الشعف، حيث جرى انتشال جثمانَي شهيدَين وعدد من المصابين، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع في المكان.

وخلال مداخلة مباشرة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أوضح يوسف أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتركز بكثافة على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وتحديدًا منطقتي الزيتون والشجاعية، حيث يطالب الاحتلال السكان بالنزوح غربًا، بزعم نيته تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف "المنظمات الإرهابية"، بحسب ادعائه، ولفت إلى أن الاحتلال يستهدف البنية التحتية بشكل مباشر، ما يعمّق الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ ساعات الليل، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية هجمات عنيفة على الأطراف الشرقية لحي التفاح ومنطقة جباليا البلد.

وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد مواطن وسقوط عشرات الجرحى، فضلًا عن دمار كبير في منازل المواطنين والبنية السكنية.

وأضاف يوسف، أن أخطر ما يُسجَّل في الساعات الأخيرة هو التقدم البري الإسرائيلي في عدد من المحاور، أبرزها مدينة رفح جنوب القطاع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن "السيطرة الكاملة" على ما يُعرف بمحور "موراج"، وهو ما يعني أن نحو 20% من مساحة قطاع غزة قد تم عزلها بالكامل. كما تواصل القوات الإسرائيلية قصفها لأطراف مدينة خان يونس، خاصة في مناطقها الجنوبية والشرقية.

وفي سياق متصل، أشار المراسل إلى أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس خلال ساعات الفجر، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

ولفت إلى أن القصف المدفعي لا يزال يستهدف بشكل مكثف أطراف محافظة خان يونس، بما في ذلك بلدتي عبسان وخزاعة، حيث تتعرض هذه المناطق لإطلاق نار مباشر من الآليات العسكرية والمروحيات الإسرائيلية.

واختتم يوسف أبو كويك تقريره بالإشارة إلى أن الأطراف الشمالية الشرقية للمحافظة الوسطى، وتحديدًا منطقة شرق البريج، شهدت صباح اليوم عدة انفجارات عنيفة ناجمة عن القصف المدفعي الإسرائيلي، مما ينذر بتوسع رقعة العمليات البرية في الأيام القادمة، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.