بالصور.. وزير الكهرباء يتفقد محطات محولات رشيد لتوفير التغذية الكهربائية

بدأ الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم السبت، جولة ميدانية لتفقد محطات محولات رشيد 5،6,2 كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، والوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات تنفيذ مشروعات محطات المحولات وشبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

تطبيق أعلى معايير الجودة

يأتى ذلك فى إطار خطة تحسين معدلات الأداء والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستخدام الأصول المتاحة وتحسين جودة التغذية الكهربائية لضمان استمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للمحطات التابعة وخفض استخدام الوقود التقليدي، واستمراراً للجولات الميدانية والزيارات إلى مختلف مواقع العمل وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

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