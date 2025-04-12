وصول طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز للقاهرة

وصل إلى القاهرة مساء أمس طاقم الحكام الهولندي الذى سيدير مباراة بيراميدز والأهلي، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية، في المجموعة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز.

الطاقم يضم داني ماكلي حكما للساحة ، ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

بيراميدز يستضيف الأهلي

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم السبت؛ لمتابعة مباراة قمة الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز في الجولة الثانية من مرحلة النهائية ضمن مجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

كان الأهلي انسحب من مباراة القمة 130 أمام الزمالك وخسر نقاط الجولة الأولى لذلك لا بديل للمارد الأحمر عن الفوز لمطاردة اللقب لتقليص الفارق مع بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

اشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد نتائج الجولة الأولى بالمرحلة النهائية حيث يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 43 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة في انتظار القرار النهائي بشأن خصم 3 نقاط من رصيده بسبب الانسحاب من مباراة القمة 130 أمام الزمالك،

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت 12 إبريل 2025 على ستاد الدفاع الجوي في سهرة كروية مثيرة بين الأحمر والسماوي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس حقوق بث مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري، وسيتم نقل المباراة على قناة ONTIME SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز وجميع البطولات المحلية حيث يسبق مباراة الأهلي وبيراميدز استوديو تحليلي بحضور نجوم الكرة المصرية.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع -: محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد سامى

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - حسين الشحات

وسام أبو علي.

رؤوف خليف يعلق على مباراة الأهلي وبيراميدز عبر أون سبورت

أعلن المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مشاركته في التعليق على مباراة القمة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتحديدًا في إطار مرحلة تحديد بطل الدوري.

وقال «خليف» في بوست: "مساء الفل الناس الكل، سأكون معكم في المباراة التي ستجمع الأهلي وبيراميدز اليوم على قناة ON Sport.. فرجة طيبة للجميع".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري.

وتنقل قناة أون سبورت المواجهة على الهواء مباشرة، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، في إطار سعيها لتنويع المحتوى وتقديم تجربة مشاهدة مميزة للمشاهدين، برعاية الشركة المتحدة للرياضة.