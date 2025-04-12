الزراعة تستعرض حصاد مركز البحوث خلال أسبوع

أصدر مركز البحوث الزراعية تقريرا ملخصا لأبرز الإنجازات التي حققها خلال هذا الفترة من 5 إلى 11 أبريل، والتي تنوعت بين مشاركات دولية، أنشطة بحثية، برامج تدريبية وإرشادية، وتعاون دولي.

وأكد مركز البحوث الزراعية استمراره في دعم الابتكار وتقديم الحلول العلمية والمجتمعية من أجل تنمية القطاع الزراعي المصري، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز من دور مصر الريادي إقليميًا ودوليًا في مجال البحث الزراعي وجاء أبرزها كالتالي:



أولًا: المشاركات الدولية

- مصر تشارك في المنتدى رفيع المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بقونية – تركيا، نيابةً عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شارك الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية في فعاليات المنتدى رفيع المستوى حول "تحسين الإنتاجية الزراعية في ظل ندرة الموارد المائية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي"، والذي انعقد بمدينة قونية التركية خلال الفترة من 7 إلى 8 أبريل 2025، بمشاركة وزراء الزراعة من عدد من الدول الإفريقية والآسيوية.

وشهد المنتدى حضور وزراء الزراعة من كل من تركيا، السنغال، موزمبيق، كينيا، تونس، أوزبكستان، بوركينا فاسو، النيجر، وموريتانيا، بالإضافة إلى ممثلي منظمة "الإيفاد" وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وتناول المنتدى فرص تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ودعم الشراكات الثلاثية في المجالات الزراعية، مع التركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.

وشارك مركز البحوث الزراعية في الجلسات الفنية التي عُقدت في اليوم الأول، حيث تم استعراض التجارب الوطنية في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وأطر التعاون الممكنة مع الشركاء الدوليين. كما أُتيح لرؤساء الوفود في اليوم الثاني فرصة تقديم كلماتهم الوطنية في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، والتي خُصصت لعرض الرؤى المستقبلية حول سبل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

واختُتم المنتدى بإصدار "بيان نوايا" يمثل مخرجات الاجتماع، والذي يعكس التزام الدول المشاركة بمواصلة العمل المشترك من أجل تطوير نظم زراعية resilient في مواجهة التغيرات المناخية والموارد المحدودة.

وأعربت الحكومة التركية، في ختام الفعاليات، عن شكرها وتقديرها للدول المشاركة، مؤكدةً اعتزازها باستضافة هذا الحدث المهم الذي يُعد منصة للتعاون الإقليمي والدولي في القطاع الزراعي.

مشاركة دولية بارزة في منتدى البحوث الزراعية "فارا" بكينيا

شارك الدكتور ماهر مغربي، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج، في ختام فعاليات الاجتماع الهام لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا (فارا) والذي عقد في نيروبي بكينيا خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل 2025، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.

تناولت الاجتماعات:

• التصديق على التقارير المالية والإدارية واعتماد خطة العمل لعام 2025.

• مناقشة تطوير آليات الحوكمة وتعديل اللوائح.

• تفعيل دور منظمة NAASRO لدول شمال إفريقيا، بما في ذلك استعداد مصر لاستضافة مقر دائم لها في القاهرة.

• طرح مقترحات لمشروعات زراعية مشتركة وأهمية تنويع مصادر التمويل لإنشاء صندوق دعم للأنشطة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتفعيل دور مصر الإقليمي في دعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

رئيس مركز البحوث الزراعية يترأس الاجتماع الثاني للجنة تسجيل السلالات الحيوانية.

وترأس الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الاجتماع الثاني للجنة تسجيل وتحسين السلالات الحيوانية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، بشأن إعادة تشكيل اللجنة.

وناقش الاجتماع المذكرة التنفيذية للقرار الوزاري، وتمت الموافقة على تشكيل مكتب الأمانة الفنية واللجان الفرعية المتخصصة في المجترات والدواجن والأسماك.

وأكد "عبد العظيم" أن اللجنة ستركز على تسجيل السلالات الحيوانية ذات الأهمية القومية، مثل الجاموس المصري، والدجاج الفيومي، والماعز الزرايبي، وسمك البلطي، للحفاظ على نقائها ودعم برامج التحسين الوراثي.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات والخبراء، على أن يُعقد الاجتماع المقبل قبل نهاية أبريل الجاري.

ثانيًا: إنجازات معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة

أبرز الأنشطة التي نفذها المعهد:

• البيئة وخدمة المجتمع: إعداد تقارير لمساحات 104 فدان، إنتاج وبيع 1655 لترًا من المحاليل الحيوية، و600 كيس عقدين.

• تحاليل وتقييمات علمية: تحليل عينات تربة ومياه وسماد ونبات، وتنفيذ 25 معاينة خارجية.

• اللجنة الفنية للمخصبات: فحص 151 مركباً، واستكمال تسجيل 122 منها.

• رقابة الأراضي: رقابة على 108 عينة، وتنفيذ 9 مأموريات رقابية.

• تعاون دولي: المشاركة في مؤتمر الميكروبيولوجيا التطبيقية.

• مشروع خريطة الخصوبة: تحليل 1000 عينة بالجيزة ومتابعة تجارب بالبحيرة.

ثالثًا: أنشطة معهد بحوث وقاية النباتات



- وقاية النباتات يواصل جهوده لتطوير منظومة مكافحة الآفات الحيوانية عبر برامج تدريبية متخصصة.

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تحت عنوان "المكافحة المتكاملة للآفات الحيوانية" خلال الفترة من 6 ـــ 7 إبريل 2025 بالمقر الرئيسي للمعهد-الدقي- الجيزة، بما في ذلك الفئران والطيور و القواقع و الحشرات الطائرة و الزاحفة.

أنشطة ارشادية.

- المتابعة الميدانية لمحصولي البطاطس والطماطم والزيارات الحقلية لمحصول الكوسة بمحافظة البحيرة- محطة وقاية النباتات بالإسكندرية.

- تدريب المزارعين ورفع وعيهم بتطبيق أساليب المكافحة الحيوية و إطلاق طفيل الترايكوجراما على النباتات الطبية والعطرية والنخيل والزيتون- معمل المعهد بمحافظة الفيوم.

رابعًا: معهد بحوث المحاصيل السكرية

• اجتماعات علمية: بقيادة أ.د حازم سرحان لمناقشة استراتيجية المعهد.

• برامج بحثية: لتحسين أصناف القصب وبنجر السكر.

• البرامج الإرشادية (أيام الحقل)

تم تنظيم عدة أيام حصاد لبنجر السكر في كفر الشيخ (بيلا، الحامول، سيدي سالم)، الفيوم، والجيزة، بإشراف قيادات المعهد ومشاركة مسؤولي الزراعة ومزارعين. ركزت الأيام على توعية المزارعين بالتوصيات الفنية الصحيحة لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد وتحسين جودة التوريد للمصانع، وطرح حلول عملية للتحديات الزراعية.

خامسًا: معهد بحوث أمراض النباتات

• نشر علمي: مقال حول أمراض البطاطس الفيروسية.

• متابعة القمح: تقييم الأصناف المقاومة للصدأ الأصفر بالتعاون مع السيميت.

• الابتكار: تحضير لمؤتمر الابتكار 22-23 أبريل.

• متابعة أمراض محاصيل الزينة والطبية في الفيوم وبني سويف.

• أبحاث الشعير: في محطتي سخا والجميزة.

• الزيارات الميدانية: زيارة لبرنامج أمراض القمح بكفر الحمام.

• الترقيات: اعتماد ترقية الدكتور محمد الشاروني لدرجة باحث أول.

سادسًا: المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية

• زيارة وفد بوركينا فاسو: لبحث التعاون ونقل التكنولوجيا.

• نشر علمي: 9 مقالات بمجلات متخصصة.

• دورة تدريبية: بعنوان "مبادئ الاستزراع السمكي" 27 أبريل - 1 مايو بالتعاون مع FAI Farms.

سابعًا: معهد بحوث البساتين

• دورات تدريبية: حول "القرعيات" بمحطة بحوث المنصورة.

• ندوات إرشادية: تناولت محاصيل البقوليات، البروكلي، البامية، الكمثرى، وثمار الفاكهة بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

• يوم حقل: عن الري والتسميد في مزارع العنب بالغربية.

ثامنًا: معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

• دورة تدريبية: حول مواصفة ISO/IEC 17025 للمعامل، من 6 إلى 10 أبريل.

• ندوات: 8 ندوات توعوية في عدة محافظات عن التغذية السليمة والمضافات الغذائية.

• نشر علمي: 4 مقالات تناولت موضوعات مثل فوائد حليب الناقة ومتبقيات المبيدات في اللبن.

تاسعًا: نشاط المعمل المركزي لأبحاث النخيل

نشر مقالة إرشادية بمجلة الفلاح اليوم حول سبل تحسين إنتاجية النخيل وطرق الحماية من الآفات.

1. زيارة لجنة من المعمل لمحافظة المنيا لمتابعة إجراءات تقطيع وجمع سعف النخيل بطريقة علمية، والتأكد من خلوه من الإصابات، والموافقة على تصدير 1500 سعفة نخيل إلى هولندا.

3 - المشاركة في لجنة لمعاينة أرض بغرب غرب المنيا استعدادًا لاستيراد 6000 فسيلة نخيل مجدول.

1- مشاركة 3 خبراء من المعمل وتكريمهم ضمن فعاليات الورشة الختامية بمشروع تحسين سلسلة القيمة لتمور سيوة، بحضور ممثلي جهات محلية ودولية.

2- تنظيم دورة تدريبية لطلاب المدارس الثانوية الزراعية بمركز الخارجة في الوادي الجديد حول الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل، بالتعاون مع مديرية الزراعة والتعليم.

3- تنفيذ ندوة حقلية إرشادية بمركز الداخلة (موط) لتوعية مزارعي الوادي الجديد بأفضل ممارسات زراعة نخيل التمر.

عاشرًا: أنشطة معهد بحوث القطن:

أولًا – النشاط الإرشادي:

• تنفيذ 8 ندوات إرشادية في محافظات (سوهاج – أسيوط – الشرقية – المنوفية – بني سويف – الفيوم – الدقهلية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، لتوعية المزارعين بأهم الممارسات الزراعية السليمة لمحصول القطن، ومواصفات الأصناف، ومواعيد الزراعة، والتسميد، ومكافحة الآفات، وفوائد الزراعة على مصاطب.

ثانيًا – النشاط الإعلامي:

• 16 حديثًا صحفيًا في صحف ومواقع بارزة.

• 4 مداخلات تليفزيونية على قنوات مصرية مختلفة.

• 5 أحاديث إذاعية في برامج متنوعة.

ثالثًا – النشاط العلمي والبحثي:

• زراعة برنامج تقييم التراكيب الوراثية بجنوب سيناء على مساحة 3 أفدنة.

• تجهيز بذور تجارب المصغرات.

• الانتهاء من حليج أكثارات "ب" لجميع الأصناف التجارية.

• تسليم نتائج الصفات التكنولوجية للمحطات البحثية.

• مناقشة المقترحات البحثية الجديدة.

• توقيع بروتوكول تعاون بين قسمي فسيولوجيا القطن والمعاملات الزراعية.

• اختبار عينات القطن الشعرية بمركز التميز العلمي.

• الانتهاء من تقييم الخوص الغزلية وتسليم النتائج.

الحادي عشر: ملخص تقرير المعمل المركزي للمبيدات

أبرز إنجازاته:

1. تحليل عينات المبيدات:

• تحليل 294 عينة من الجمارك، و105 عينة واردة، و6 من المصانع.

• فحص 165 عينة مبيدات تحت التجريب و24 عينة لتجديد الصلاحية.

2. اختبارات المستحضرات والدراسات:

• تنفيذ 239 اختبارًا للبصمة الكيميائية والطبيعية.

• تحليل 52 عينة لاختبار جودة العبوات.

• إجراء 4 اختبارات ثبات، و27 دراسة متخصصة وخاصة.

3. دراسات ما قبل الحصاد: إجراء 20 تجربة ميدانية لتحديد فترات الأمان قبل الحصاد.

4. رصد متبقيات المبيدات: تحليل 798 عينة من مصادر مختلفة (الحجر الزراعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الأسواق المحلية، وشركات القطاع الخاص).

5. التدريب: حيث تم تدريب 70 طالبًا من كلية الزراعة – جامعة القاهرة على أحدث التقنيات المعملية.

يعكس التقرير جهود المعمل في تعزيز الرقابة على المبيدات وضمان سلامة المنتجات الزراعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

الثاني عشر: مركز التغيرات المناخية يصدر تقريرا وتوصيات الأسبوع

أهم التوصيات الفنية

ممنوع ري القمح في كل الجمهورية ..

** يقتصر الرش للمحاصيل على الفترة الصباحية فقط ( حتى الساعة 11 صباحاً) ويفضل عدم استخدام اى مبيدات نحاسية او كبريتية خاصة على المحاصيل في فترة التزهير والاخصاب والعقد ....

** مهم جدا تكثيف اضافة الفسفور بالتبادل مع البوتاسيوم فوسفيت بالمعدلات المعروفة ( 4 لتر فسفوريك ( 3 ك ماب ) + 3 ك بوتاسيوم فوسفيت + 2 ك فولفيك اسيد ) مع الري للمحاصيل التي تروي بالتنقيط ...

** الكمون واليانسون والكراوية والشمر والحمص والحلبة - مهم جدا الدعم بمركبات البوتاسيوم لسرعة امتلاء الحبوب ( سلفات بوتاسيوم ارضي او نترات وسترات بوتاسيوم رشاً

** المحاصيل الأرضي ( البنحر - البطاطس - البصل - الثوم ) ... اتباع كل ما ورد فى منشور التحجيم الآمن ...

** زيادة التذبذبات الحرارية سيكون لها تأثيرات سلبية على معدلات الاخصاب والعقد في الفاكهة ( خاصة المانجو والزيتون ) ومحاصيل الخضر ( التنفيل) ...

** أجواء مناسبة لتطور مزيد من الدورات المرضية ( الندوات واللفحات والتبقعات والبياض وغيرها ) وكذلك آفات حرشفية الاجنحة (ديدان الأوراق والثمار )

ثالث عشر : معهد بحوث المحاصيل الحقلية

معهد بحوث المحاصيل الحقلية

نظم معهد المحاصيل الحقلية يوم الحقل السنوى للقمح بمحطة سخا لاستعراض الأصناف الجديدة والسلالات الحديثة

يواصل المعهد الدور الارشادي والتدريبي لتوعية المزارعين وضرورة التواصل مع كبار المزارعين و شركات القطاع الخاص والجامعات المصرية وبإشراف الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية

حيث قام الدكتور صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح و باحثين القمح من مختلف المحطات بالتوجه إلى محطة بحوث سخا لتنفيذ يوم موسع للقمح واستقبلهم الدكتور محمد أبو اليزيد مدير المحطة وأعضاء الفريق البحثي للقمح بالمحطة وفى حضور كبار المزارعين و مندوبين من شركات التقاوى وأساتذة الجامعات المصرية وعدد من الباحثين فى مختلف التخصصات البحثية تم استعراض للبرنامج البحثى بداية من الأصناف الجديدة والسلالات الحديثة المرشحة للتسجيل وبرنامج المعاملات وافضل التوصيات الفنية والاكثارات

رابع عشر: معهد بحوث الارشاد والتنمية الريفية :

أوضح د. ياسر حيمري مدير معهد بحوث الإرشاد والتنمية الريفية منسق عام المراكز الإرشادية والتدريبية، أن المعهد قد نظم عدة فعاليات تدريبية في أبريل الجاري، ضمن خطة طموحة لدعم التنمية الريفية المستدامة. حيث نفذ المعهد ورشة عمل بعنوان "القرى المتخصصة: مدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري"، تناولت مفهوم "قرية واحدة منتج واحد " (OVOP) وأثره في دعم الاقتصاد المحلي، وشملت دراسة حالات لقرى متخصصة بمصر مثل الحرانية وتونس والعونة.

كما أطلق المعهد سلسلة من ورش العمل التدريبية بدأت بورشة بعنوان "كيفية إعداد خطط المشروعات التنموية في ضوء الموارد المتاحة"، والتي تناولت مفاهيم التخطيط للمشروعات، إعداد الخطط والجداول التنفيذية، تقدير الميزانيات، مؤشرات التقييم، والمخاطر المحتملة.

وشهدت الفعاليات مشاركة متميزة من الباحثين والخبراء، وركزت على تبادل الخبرات وتعزيز قدرات المجتمعات الريفية.

كما أُنتج المعهد فيلم تسجيلي إرشادي عن مبادرة بنت الريف ، في إطار دعم جهود تمكين المرأة وتنمية الريف .

خامس عشر : ملخص الأنشطة الإرشادية للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالتعاون مع المعاهد والمعامل المختصة بمركز البحوث الزراعية وقطاع الارشاد الزراعي .

في مجال النهوض بمحصول القمح

- تم الاشراف والمتابعة على تم تنفيذ ( 2 ) يوم حصاد للنهوض بمحصول القمح بمحافظة ( جنوب سيناء ) بحضور عدد "30 " مزارع 0

في مجال النهوض بمحصول الكتان

- تم الاشراف والمتابعة علي تنفيذ ( 4 ) أيام حصاد في مجال محصول الكتان بعدد " 3 " محافظات ( كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية ) بحضور عدد ( 90 ) مزارع 0

مجال النهوض بمحصول القطن

تم الإشراف والمتابعة علي تنفيذ ( 7 ) أيام ندوات ارشادية في مجال النهوض بمحصول القطن بعدد " 7 " محافظات( سوهاج – أسيوط – الشرقية – بني سويف – المنوفية – الفيوم – الدقهلية ) بحضور عدد ( 105 ) مزارع

البرامج الإذاعية والتليفزيونية

- من خلال إذاعة صوت القاهرة الكبرى يتم المشاركة بصفة مستمرة في اعداد الفقرة الزراعية في برنامج خير بلدنا والتي تذاع يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 3,15 - 4

المتابعة الميدانية:

- يتم من خلال المرشدين الزراعين والأخصائيين تحت إشراف مدير الارشاد بكل محافظة لمتابعة كافة الأنشطة الزراعية لرصد أي مشكلات سواء للنباتات أو الحيوانات وإرسالها إلى الإدارة لنقلها إلى المختصين لإيجاد حلول لها وكتابة تقرير شهري بها.

في مجال المراكز الإرشادية وبالتعاون والتنسيق مع د. ياسر حيمري منسق عام المراكز الإرشادية والتدريبية.

- تم الإشراف والمتابعة على تنفيذ (448) ندوة إرشادية في مجالات متنوعة بحضور عدد (6720) مزارعا، وذلك بالمراكز الإرشادية الموجودة في محافظات الجمهورية.