وفاة طبيب بالسكتة القلبية عقب إجرائه عملية قسطرة لمريض بالعريش

نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفاة طبيب قلب، توفى بالسكتة بالقلبية عقب انتهائه من إجراء عملية قسطرة قلبية لمريض.

وقالت الهيئة فى بيان لها، اليوم السبت: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى تنعى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الأستاذ الدكتور على صلاح، أستاذ متفرغ أمراض القلب بمعهد القلب القومى، والذى لقي ربه أثناء أداء عمله وتواجده فى مستشفى العريش العام فى بعثة رسمية للكشف على مرضى القلب وإجراء عمليات القسطرة القلبية للمحتاج منهم”.

سكتة قلبية

حيث تعرض لسكتة قلبية مفاجئة داخل غرفة الكونترول بعد أن أنقذ حياة مريض وانتهى من إجراء عملية قسطرة عاجلة مساء يوم الجمعة لمريض مصاب بجلطة فى القلب.

وقد كان من الرعيل الأول من أطباء معهد القلب، وقدم الكثير أثناء مسيرة عطاءه، واستمر فى أداء واجبه بالمعهد حتى بعد بلوغه سن التقاعد، للاستمرار فى علاج المرضى غير القادرين، ونقل خبراته إلى الأجيال الجديدة من شباب الأطباء.

وإذ يتقدم أ.د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والسادة نواب رئيس الهيئة وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتقبله من الشهداء، ويتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته وزملاؤه وأحبائه خالص الصبر والسلوان.