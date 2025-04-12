انطلاق أيام الفيلم المصري في دورتموند بألمانيا

شارك المكتب الثقافي المصري ببرلين مع المكتب الثقافي ببلدية مدينة دورتموند الألمانية في تنظيم فعالية أيام الفيلم المصري وذلك لأول مرة بالمدينة، حيث افتتح الفعالية السفير أمين حسان القنصل العام لمصر في فرانكفورت والدكتور سامح سرور مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين والسيد يورج شتوديمان محافظ المدينة والسيدة استريد كرامر عمدة غرب دورتموند وذلك بحضور النجم الكبير ماجد الكدواني ضيف شرف الفعالية.

وحضر الافتتاح في اليوم الأول جمهور من مختلف الجنسيات العربية والألمان وامتلئ القاعة تمام بالجمهور قبل بدء العرض بفترة حيث تم عرض فيلم هيبتا للنجم ماجد الكدواني ولاقي العرض استحسان الحضور وتفاعلهم، وفي اليوم الثاني للفعالية تم عرض فيلم النمر الأسود للنجم الراحل أحمد زكي بحضور كبير من الجمهور وتجاوب الجمهور وبخاصة الألماني خلال العرض مع الأحداث التي تدور في ألمانيا وأشاروا إلي أن احداث الفيلم تشابه واقع يتكرر، وتستكمل الفعالية بعرض فيلمي مراتي مدير عام والقاهرة 30. وعبر الجمهور الألماني عن إعجابه بالفن المصري المعروض من خلال هذه الأفلام.

وقد أشاد الجانب الألماني بالحدث ومستوي التعاون من الجانب المصري ممثل في المكتب الثقافي وأعلن عن توجههم نحو إضافة حدث أيام الأفلام المصرية في دورتموند إلي أجندة المدينة الثقافية سنويا، وكذلك التعاون في فعاليات ثقافية أخري لتقديم الثقافة المصرية لجمهور المدينة.

وقد أشار الدكتور سامح سرور مدير المكتب الثقافي المصري في برلين إلى أهمية هذه الفعاليات التي تتيح التعرف علي الثقافة والفن المصري وإلى أهميتها في تحقيق الاندماج والفهم المتبادل بين المصريين المهاجرين والمجتمعات الجديدة التي يعيشون فيها، وأشار سيادته إلي خطة المكتب لعقد فعاليات مماثلة في مدن ألمانية مختلفة، وقد عبر الفنان ماجد الكدواني عن سعادته بالتواجد في فعالية الأفلام المصرية في دورتموند وأشار إلى دور هذه الفعاليات في نشر الفن المصري خارج الحدود، بينما صرح السيد شتوديمان محافظ مدينة دورتموند إلى حرص مدينة دورتموند علي تنظيم مثل هذه الأحداث الفنية والثقافية للجاليات المختلفة المتواجدة بالمدينة في إطار سياسات المدينة لدمج المهاجرين.

من الجدير بالذكر أن فعالية أيام الفيلم المصري في دورتموند تمت تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من شركات الإنتاج المصرية المالكة للأفلام المعروضة والشركة القابضة لصناعة السينما وشركة شمال الراين للأمن والمملوكة لرجل أعمال مصري مقيم في ألمانيا وأيام الفيلم التركي في دورتموند.