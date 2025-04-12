اتحاد الرماية يضع اللمسات النهائية لاستضافة البطولة العربية بالقاهرة

بدأ الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وضع اللمسات النهائية لاستضافة مصر للبطولة العربية للرماية، والمقرر إقامتها فى الفترة من 22 أبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل.

وتقام البطولة فى المركز الأولمبي بالمعادي فى منافسات البندقية والمسدس ضغط الهواء، بالإضافة إلى منافسات الخرطوش التي ستقام على ميادين نادي الصيد بالسادس من أكتوبر.

تفاصيل البطولة العربية للرماية

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة حوالي 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية وهم : البحرين والسعودية والكويت وليبيا وتونس والجزائر والإمارات واليمن وموريتانيا والعراق وقطر وعمان والأردن والمغرب ولبنان والسودان وفلسطين، وسوريا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

تأتي هذه البطولة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الدول العربية، وتوفير منصة للمنافسة وتبادل الخبرات في رياضة الرماية.

حازم حسني يفوز بمنصب الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بالتزكية.

فاز اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، بمنصب أمينًا عامًا للجنة الأولمبية المصرية بالتزكية بعد أن أغلق باب الترشح لانتخابات اللجنة الأولمبية المصرية حيث لم يترشح اي منافس على منصب الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ليفوز اللواء حازم حسني بالتزكية بمنصب الأمين العام لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية ليصبح المرشح الوحيد وذلك في الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها يوم 25 إبريل القادم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز رياضة الرماية في مصر ودعم الأنشطة الأولمبية بشكل عام.

أبدى اللواء حسني سعادته الكبيرة بهذا المنصب، معبراً عن شكره وتقديره للثقة التي أولتها له اللجنة الأولمبية، وأكد على التزامه بالعمل على تطوير الرياضة المصرية، ورفع مستوى الأداء الرياضي في كافة الألعاب.

وأضاف حسني: "سنواصل العمل على تعزيز التعاون، وتوفير الدعم اللازم للرياضيين لتحقيق إنجازات جديدة ترفع راية مصر في المحافل الدولية".