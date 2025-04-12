مميزات واتس آب الجديدة

أطلقت واتس آب عام 2025 عدة ميزات حديثة لمستخدميها، من أجل تعزيز التفاعل مع التطبيق وزيادة مدة استخدامه، تتضمن تلك التحديثات، إضافة المقاطع الصوتية إلى تحديثات الحالة والتي تمكن المستخدمين من مشاركة النصوص ومقاطع الفيديو والصور، تأثيرات كاميرا جديدة، ملصقات سيلفي، إمكانية مشاركة حزم الملصقات، وخيارات تفاعل أسرع.

تأثيرات الكاميرا

بالإضافة إلى ذلك اختيار من بين 30 خلفية وتأثير عند التقاط الصور أو الفيديوهات وإرسالها في الدردشات، هذه الميزة تسمح للمستخدمين تحويل لقطاتهم إلى صور وفيديوهات أكثر إبداع وتخصيص، مما يحفز تجربة المراسلة بصورة عامة.

ملصقات السيلفي

هذه الميزة تضيف إلى واتساب السماح للمستخدمين بتحويل صور السيلفي إلى ملصقات مخصصة، وبذلك كل ما عليك فعله هو الضغط على زر "إنشاء ملصق" واختيار الكاميرا لالتقاط صورة سيلفي وإنشاء الملصق، وهذه الميزة لمستخدمي أندرويد، ومن المحتمل أن يتم طرحها قريبا لمستخدمي آيفون.

مشاركة حزم الملصقات

بإمكانك مشاركة حزم الملصقات المقترحة لديك مباشرة في محادثاتك، مما يسهل عليك التوصية بالملصقات واكتشاف خيارات حديثة.

تفاعلات أسرع

وأصبح بإمكان المستخدمين الضغط مرتين على الرسالة للتفاعل سريعا، كما يتيح هذا التحديث لمستخدمي واتساب بالتمرير عن طريق التفاعلات الأكثر استخداما، مما يجعل التعبير عن الأفكار أسهل دون اللجوء لكتابة رسائل.

وفي الوقت ذاته، يتعاون واتساب مع جوجل للقضاء على الأخبار المضللة أو المعلومات الزائفة، كما كان التطبيق يسمح للمستخدمين إعادة إرسال محتوى غير دقيق، مثل الصور والفيديوهات، مما يعني أنها قد تكون خطيرة وزائفة اذا تم مشاركتها.

واستخدام تلك الميزة يتيح للمستخدمين التعرف على المحتوى والصور الزائفة وتتبع مصدرها الأساسي.

كما أن هناك تحديثات إضافية لتعزيز تجربة المستخدم، وفي إطار هذا التحديث هناك عدد من الميزات الحديثة التي تقوم واتساب بتحديث وتحسين تجربة المستخدم، وتتضمن أهم التحديثات الأخيرة ما يلي: