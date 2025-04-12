موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة تقام اليوم على ملعب سيلهرست بارك.

التشكيل الأساسي للسيتيزينز

وجاء التشكيل الأساسي للسيتيزينز بقيادة النجم البلجيكي كيفين دي بروين الذي يحمل شارة القيادة، فيما شهدت التشكيلة تواجد الدولي المصري عمر مرموش في الخط الأمامي، في خطوة أثارت اهتمام جماهير الفريق.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: لويس، دياز، جوارديول

خط الوسط: نيكو، أورايلي، كوفاسيتش، جوندوجان، دي بروين

خط الهجوم: ماكتي، عمر مرموش

ويجلس على دكة البدلاء عدد من النجوم البارزين في مقدمتهم: أورتيجا مورينو، جريليش، دوكو، برناردو، ريس، سافينيو، نونيس، خوسانوف، بوب.

تحقيق صدارة الدوري

ويأمل السيتي في تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على صدارة الدوري، في ظل الصراع المشتعل مع ليفربول وأرسنال، بينما يسعى كريستال بالاس لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مناطق الهبوط.