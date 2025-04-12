وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماع تقييم مؤشرات منشآت الرعاية الأولية

ترأس الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية، وذلك لمتابعة التطوير وتقييم المؤشرات بمختلف منشآت الرعاية الأساسية خلال الربع الأول.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى إلى جانب لفيف من مديرى الإدارات الفنية بالطب الوقائي.

وتطرق وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى سبل وآليات تنشيط وتكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة بما في ذلك تجهيز غرف المشورة بمبادرة الألف يوم الذهبية إلى جانب بحث المعوقات التي تواجه الفرق أثناء تأدية الخدمات المنوطة بها.

كما ناقش المجتمعون خطط تفعيل وتنشيط الاقتصادي بالوحدات الصحية وفي مقدمتها تفعيل عيادة الأخصائي المسائية بمنشآت التطوير بنسبة 100% وكذلك متابعة رصيد الأدوية والمستلزمات عبر منظومة الشراء الموحد.

وشدد وكيل الوزارة على تفعيل خدمة الطوارئ بمنشآت الرعاية وبطاقة التدريب المتوازن إلى جانب متابعة أرصدة اللقاحات والأمصال وألبان الأطفال بكل إدارة مما ينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأساسية.

وفي ختام الاجتماع أكد مدكور على تكثيف الاستعدادات لشم النسيم وفترة الأعياد من خلال فرق صحة البيئة ومراقبة الأغذية.

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