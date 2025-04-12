إشادة برئيس مباحث بندر الفيوم بعد نجاحه بالصلح بين عائلتين ومنع الصدام بينهما

نجح رئيس مباحث بندر الفيوم الرائد أحمد السوهاجي في منع صدام وشيك كاد يحدث بين أسرتين كبيرتين بمدينة الفيوم والصلح بينهما بعد أن استدعى رئيس المباحث أحمد السوهاجي طرفي النزاع بمكتبه بقسم بندر الفيوم والصلح بينهما بعدما فشلت إدارة مدرسة أرض البحوث بالفيوم سبب المشكلة في منع تفاقم المشكلة داخل جدران المدرسة، وتطورت بين أولياء الأمور خارج جدران المدرسة لصدام وشيك بين الأسرتين وتحرير محاضر متبادلة.

سبب المشكلة

وترجع المشكلة لتعرض نجلتي الصحفي أشرف سويلم بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة للاعتداء بالضرب من أحد طلاب المدرسة حتي تطور الامر لتحقيقات داخلية بالمدرسة وكان الهم الأكبر لإدارة المدرسة هم عدم إظهار أي تجاوزات تحدث بالمدرسة والذهاب بالتحقيقات لطريق يبعد شبهة التجاوزات وعدم سيطرة الإدارة على المدرسة، ولم تبال إدارة المدرسة بمدى خطورة الصدام لاحقا بين أولياء الأمور خارج جدران المدرسة وبدلا ان تحل المدرسة المشكلة بين أولياء الأمور والطلاب تركت الأمور تندلع وما يهمها هو إيجاد أي مبرر أمام مديرية التربية والتعليم إن المدرسة بريئة من أي تجاوزات بين الطلاب.

الشرطة تتدخل إنسانيا لحل المشكلة

وحينما علم رئيس المباحث بهذه المشكلة بأنها وقعت بين أطفال بالمرحلة الابتدائية وفطن بحسه الأمني إن الأمور تكاد تشتعل بين الجانبين علمًا بأن سبب المشكلة لا يستحق ذلك فاستعد رئيس المباحث طرفي النزاع بمكتبه، وقام بتقريب وجهات النظر والصلح بين الأسرتين خاصة أن الأسرتين من العائلات الكبيرة والمحترمة، وهم ما لمسه رئيس المباحث وقام بدور إنساني كبير والصلح بين الأسرتين ومنعهما من تحرير محاضر متبادلة وصدام وشيك بعد أن تعهد والد الطالب وخاله بألا يتعرض نجلهما للطالبتين والصلح بينهم على أن تسير الأمور بشكل طبيعي داخل وخارج المدرسة علمًا بأنهم جميعهم أطفال وكان من الأولى على إدارة المدرسة عدم تفاقم الأمور لتصل إلى أقسام الشرطة بين أولياء الأمور، وقد نال رئيس المباحث أحمد السوهاجي إشادة كبيرة من أهالي الفيوم للتدخل بدوره الإنساني بجانب عمله لرئيس مباحث للصلح بين الأسرتين وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

مناشدات لوزير الداخلية لتكريم رئيس مباحث بندر الفيوم

وقد أثنت الأسرتان على الدور الإنساني والخلوق لرئيس المباحث وطالبت الأسرتان وزير الداخلية بتكريم هذا الضابط الإنسان الخلوق الذي يحرص على تحقيق السلم بين المواطنين في الشارع الفيومي وتجنب النزاع والصدام القانوني.