أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 12 أبريل 2025

السبت 12/أبريل/2025 - 12:47 م

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت في مصر، حيث بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 39,085 جنيهًا، بينما سجل سعر طن حديد عز نحو 40,108 جنيهات، وهو من أعلى الأسعار بالسوق، كما بلغ سعر طن حديد السويس نحو 38,300 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

في حين سجل حديد المراكبي حوالي 36,400 جنيه، وحديد بشاي عند نفس مستوى السويس بـ38,300 جنيه للطن. أما حديد العشري فقد سجل نحو 35,800 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد المصريين حوالي 36,800 جنيه.

يُذكر أن مصر تنتج ما يقرب من 7.9 مليون طن من حديد التسليح سنويًا، إلى جانب إنتاج 4.5 مليون طن من خام البليت، مع استيراد نحو 3.5 مليون طن من البليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الحديد المعلنة من المصنع لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل، والتي تُضيف ما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه على السعر النهائي للمستهلك.

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فقد شهد السوق المحلي تراجعًا في بعض الأنواع، حيث سجل طن الأسمنت الرمادي نحو 3290 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3350 جنيهًا. وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 2000 جنيه، في حين بلغ سعر طن أسمنت العسكري نحو 3300 جنيه، وسعر طن أسمنت السويس بلغ 3370 جنيهًا. ومن المعتاد أن يُضاف إلى أسعار الأسمنت في المصنع رسوم تتراوح بين 100 و200 جنيه لتصل إلى السعر الفعلي لدى المستهلك.

على صعيد الإنتاج، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 ليصل إلى 25.39 مليون طن، مقارنة بـ23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة بلغت نحو 2.091 مليون طن، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وبحسب الموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت، تضم السوق المصرية نحو 19 شركة عاملة في القطاع، باستثمارات تفوق 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع نحو 82.5 مليون طن سنويًا حتى عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 44.9 مليون طن خلال نفس العام، مقارنة بـ48.7 مليون طن عام 2019.

وفيما يخص الصادرات، فقد شهدت صادرات الأسمنت المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%. كما ارتفعت إلى 770 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو 14%، ثم إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بنسبة نمو إضافية قدرها 12%، وقد وصلت صادرات الأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، وتصدرت الدول الإفريقية قائمة الدول المستوردة، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.