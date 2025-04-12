بدء محاكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل دورة مياه بالعاشر

بدأت منذ قليل أولى جلسات جلسات محاكمة المتهم "خيري ص" 34 سنة، والمتهم بالتعدي على طفلة داخل دورة مياه سوق ابنى بيتك بالعاشر من رمضان، وذلك بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود.

كانت محكمة استئناف المنصورة، قد حددت جلسة اليوم السبت 12 أبريل لبدء محاكمة المتهـم خيري ص "34 سنة عاطل"، بتهمة التعـدي على طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.

الإحالة للجنايات

وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بالشرقية، قد إحالة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان الي المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.

وأشارت محامية أسرة الطفلة أنه يعد ذلك من أسرع المحاكمات نظراً لحرص رجال النيابة العامة والمحامي العام لإعادة حق الصغيرة وتطبيق القانون علي من تسول له نفسة ارتكاب مثل تلك الواقعة.

وأكدت بثينة غنيم، دفاع أسرة الطفلة ضحية التعدي عليها من قبل شخص داخل حمام مسجد في العاشر من رمضان أن التقرير النهائي للطب الشرعي بشأن الواقعة جاء مطابقا للتقرير المبدئي بشأن فحص الطفلة المجني عليها من جانب الفريق الطبي في مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، والذي بين معاناة الصغيرة من العديد من الآلام ووجود آثار تعدي عليها.

وأضافت محامية أسرة الطفلة الضحية أن تقرير الطب الشرعي أكد على أن الطفلة سليمة ولم تفقد عذريتها، في إشارة إلى أن التعدي قد وقع على الصغيرة من الخلف.

وأشارت "بثينة غنيم" محامية الطفلة ضحية محاولة التعدي عليها داخل حمام مسجد بمدينة العاشر من رمضان أنه لا صحة لقيام صاحب المنزل المقيمة به والدة الطفلة المجني عليها وأسرتها به بطردهم من المسكن ومطالبته إياهم بترك المسكن بسبب الواقعة، مشيرة إلى أن صاحب المنزل شخصية محترمه وانسان في المقام الأول.

وأضافت محامية الطفلة ضحية محاولة التعدي عليها أن صاحب المنزل كان قد أخبر والدة الطفلة قبل الواقعة بفترة أنه سيقوم ببيع المنزل نظراً لظروف لديه وكان ذلك قبل الواقعة بأيام كثيرة.

كما أشارت إلى أنه لا صحة لما يتردد عن أن صاحب المنزل طلب من والدة الطفلة مغادرة المنزل بسبب الواقعة، مؤكدة أنه إنسان على خلق ويتمتع بالإنسانية.



شقة ومبلغ مالي لأسرة الطفلة



ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بتقديم كل سبل الدعم لأسرة طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدة سكنية للأسرة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة بمبلغ ألفي جنيه شهريا لمدة ستة أشهر.

كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

واستمر التحقيق اكثر من 8 ساعات بتكليف من المحامي العام لسرعة إعادة حق الطفلة المجني عليها حيث وقف المتهم أمام النيابة العامة معترفاً بارتكابه الواقعة قائلاً: يوم الواقعة طلبت من زوجتي معاشرتها فرفضت ونهرتني وخاصة أننا في نهار رمضان فتربصت بالصغيرة وعندما دخلت حمام المسجد دخلت خلفها وقمت بالتعدي عليها وهددتها بالسكين إذا أخبرت أحد..بهذه الكلمات روت محامية الطفلة "روناء" ضحية الاعتداء عليها من قبل شخص داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان تفاصيل الواقعة.

وأضافت المحامية أن الواقعة تعود إلي يوم الخميس وتحديداً في نهار رمضان وعندما توجهت والدة الطفلة المجني عليها الي السوق للبيع والشراء وعندما طلبت منها طفلتها "روناء" والتي تبلغ من العمر 8 سنوات أن تذهب الي حمام المسجد المجاور الي سوق ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان لقضاء حاجتها تربص بها المتهم وتعدي عليها.



وأضافت المحامية في حديثها أن أسرة المجني عليها قاموا بالتواصل معها لحضور التحقيقات في الواقعة وعندما ذهبت استمر التحقيق بحضور المتهم من الساعة الثالثة عصراً حتي قرابة الساعة الحادية عشر مساءا بتكليف من المحامي العام لسرعة الإنجاز في الواقعة وحرصا على عودة حق الطفلة الضحية.

مراتي منعتني من معاشرتها فقمت بالتعدي على الطفلة



وأقر المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة حيث انتظر الطفلة الضحية لدخول الحمام وقام بالدخول خلفها مهددا إياها بالسكين في حالة أخبرت أحد بالواقعة وقام بالتعدي عليها من الخلق وسط صراخ الطفلة الصغيرة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام مع تجديد حبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.