بعد أول فحص طبي منذ عودته للرئاسة.. ترامب يؤكد تمتعه بصحة ممتازة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتمتع بصحة "جيدة جداً"، وذلك عقب إجرائه أول فحص طبي سنوي له منذ عودته إلى منصب الرئاسة.

ترامب بعد الفحص الطبي: أشعر بأنني في حالة ممتازة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إنه يشعر بأنه "في حالة جيدة جداً"، مضيفاً: "خضعت لاختبار إدراكي وأجبت على جميع الأسئلة بشكل صحيح، لا أعرف ماذا أقول لكم غير ذلك".

وأشار ترامب إلى أنه قضى قرابة خمس ساعات في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن قبل انطلاق رحلته، موضحاً: "كنت هناك لفترة طويلة".

كما لفت إلى أن الأطباء قدموا له "بعض النصائح" بشأن تعديل نمط حياته لتحسين حالته الصحية، قائلاً: "بشكل عام، شعرت أنني بحالة ممتازة... قلبي جيد، وروحي جيدة، بل جيدة جداً".

سجل صحي مثير للجدل وتوصيات لتحسين اللياقة

يُعرف ترامب، الذي سيبلغ 79 عاماً في يونيو المقبل، بشغفه بالوجبات السريعة، إلا أنه كثيراً ما يشير إلى تمتعه بصحة بدنية وذهنية قوية.

قد يشكل هذا الفحص الطبي أول مؤشر واضح على الحالة الصحية لترامب منذ تعرضه لإصابة سطحية في أذنه، إثر محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو الماضي.

وأفاد طبيب البيت الأبيض في عام 2018، خلال الولاية الأولى لترامب، بأن حالته الصحية العامة ممتازة، لكنه أوصى بضرورة إنقاص وزنه واتباع روتين يومي لممارسة التمارين الرياضية.

يُذكر أن البيت الأبيض هو من يقرر عادة المعلومات التي تُنشر من الفحوصات الطبية الخاصة بالرئيس، في حين لا يُلزم ترامب بالإفصاح عن أي تفاصيل، ولا يوجد نموذج موحد للفحص الطبي الرئاسي.